超容易「知三當三」的星座！TOP 1容易被禁忌感吸引　越難到手越有征服欲

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

感情裡最怕的從來不是不愛，而是明知道不該靠近，卻還是忍不住陷進去，有些人天生特別容易被情緒、氛圍感與心動牽著走，即便知道對方早已有伴侶，仍可能因為「太投入」、「太相信感覺」而一步步失守界線，甚至不知不覺成為感情中的第三者，以下就盤點最容易在戀情裡「知三當三」的三大星座，看看誰總是在愛情裡最容易失去理智。

TOP 3：雙魚座



雙魚座談戀愛時非常容易被感動，只要對方願意花時間陪伴、給情緒價值，就很容易讓他們產生「是真愛」的錯覺，即便知道對方已有另一半，也會常會用「他其實不幸福」、「我只是比較晚出現」來合理化這段關係，加上他們對愛情有濃厚的浪漫濾鏡，很容易在感情中自我催眠，最後越陷越深。

TOP 2：雙子座



雙子座最大的問題不是故意搶，而是太享受曖昧與新鮮感，尤其當對方對自己展現強烈好感時，很容易抱著「先聊聊看也沒差」的心態靠近，原本以為只是玩玩，結果情緒投入後就逐漸失控，其實他們很懂道德界線，但偏偏又容易高估自己能抽身的能力，最後常常在不知不覺中踩進複雜關係。

TOP 1：天蠍座



天蠍座一旦動心，往往會進入極度執著模式，即使知道這段感情不被祝福，也很難輕易放手，他們特別容易被「禁忌感」與強烈情感吸引，越是不能愛的人，反而越容易激起征服欲與情緒濃度，加上本身感情觀偏向全有全無，愛上後很容易把理智拋到腦後，即使內心知道不對，也可能因為太想擁有對方，而甘願困在沒有結果的感情裡。