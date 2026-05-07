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小禎女兒Emma首談媽媽男友太暖心！難得母女同框亮麗神顏簡直像姐妹

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

胡瓜女兒小禎（胡盈禎）去年認愛小7歲男友Alan，兩人感情穩定甜蜜，最近恰逢母親節與女兒Emma一起拍攝時尚大片，簡直看不出來是母女，更像一對姐妹；首談媽媽男友，Emma也表示，「我是沒有覺得他很帥，但他的身高超級加分，不過，媽媽幸福是最重要的！」

▲小禎,Emma,W.SHOW,京城之霜,歐舒丹,保養,美妝,母親節。（圖／品牌提供）

小禎和前夫李進良的女兒Emma在去年慶祝18歲生日，影片中氣質樣貌立刻在網路爆紅，今年母親節前首度與媽媽一起拍攝大片，再度展現亮麗外型，更透露因為媽媽工作的關係需要經常曝光，很多時候有很多心裡話是沒有辦法對外說的，所以在這特別的節日，想對媽媽說「無論這個世界對妳多嚴格，妳都還有我們！隨時想說心裡話，都有我在。」

▲小禎,Emma,W.SHOW,京城之霜,歐舒丹,保養,美妝,母親節。（圖／品牌提供）

雖然演藝活動邀約不斷，但Emma目前仍然先以學業為重心，當然狀態也是絲毫沒有荒廢，她私下最愛向媽媽「挖寶」，一起研究哪些保養品對青少年的肌膚比較好，像是保濕、美白、化妝品等等都會互相推薦，更會一起敷面膜，還會邊敷邊躺在床上滑手機聊天，「什麼都聊，像是一起討論《逐玉》的劇情、或是拿著照片熱烈討論張凌赫和宋威龍長得真的很像等等。」

▲小禎,Emma,W.SHOW,京城之霜,歐舒丹,保養,美妝,母親節。（圖／品牌提供）

【母親節推薦好物】

＃W.SHOW 全效保濕面膜，10片、售價1980元

▲小禎,Emma,W.SHOW,京城之霜,歐舒丹,保養,美妝,母親節。（圖／品牌提供）

深受小禎愛用的W.SHOW全效保濕面膜，富含γ-PGA-專利萃取納豆發酵成分，能夠快速深入肌膚底層，提供長效保濕、賦活肌膚，增進肌膚彈性，搭配微導纖維素保養成分深入肌膚底層，並且添加大小分子雙重玻尿酸，可以在肌膚表面打造一道鎖水層，守護角質潤澤度。

＃歐舒丹 抗老神霜巨星組，優惠價8,600元

▲。（圖／品牌提供）

慶祝母親節到來，歐舒丹於5月1日至10日祭出折扣優惠，正品全面9折、金銀卡85折，若是想要搶便宜，組合當然是絕對不能錯過的好物，其中，上市就立刻成為神霜的蠟菊賦活極萃霜，祭出65ml兩瓶下殺72折的優惠，濃郁奶霜質地搭配高效賦活能量蠟菊超效醇萃，當然是買到賺到。

＃京城之霜 60植萃十全頂級全能乳

▲小禎,Emma,W.SHOW,京城之霜,歐舒丹,保養,美妝,母親節。（圖／品牌提供）

 京城之霜攜手經典IP Hello Kitty將60植萃十全頂級全能乳換上超可愛包裝，透過5%積雪草、10大煥顏胜肽、歐盟認證有機雪絨花萃取、維他命B3以及經典Actuat E60活化肌萃配方，一瓶就可以搞定肌膚乾燥老化問題，即日起至5月10日凡購買全能乳，即捐出30元予現代婦女基金會支持受暴家庭扶助計畫。

關鍵字：

小禎, Emma, W.SHOW, 京城之霜, 歐舒丹, 保養, 美妝, 母親節

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