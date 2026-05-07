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極簡幽默馬來貘躍上人氣潔面露！彩虹熊私沐涼感巾也可愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年IP經濟紅火，帶動許多新商機，美妝小物也在近期與不少人氣角色聯名，包括：幽默風趣的LAIMO馬來貘、經典不敗Care Bears都很值得入手，為日常增添療癒感。

＃m̄enom̄eno X LAIMO馬來貘 Fc溫和潔面露，160g、售價680元

▲m̄enom̄eno,LAIMO,Care Bears,愛康,聯名,美妝,。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno,LAIMO,Care Bears,愛康,聯名,美妝,。（圖／品牌提供）

由張景嵐所創立的保養品牌m̄enom̄eno以黑白色的極簡風格，設計出一系列敏感肌友善又有感的保養好物，其中，Fc溫和潔面露的凝膠質地更是許多人用過就會愛上的單品，沒有人工香精色素、酒精、矽靈、Paraben防腐劑與礦物油等成分，真的可以溫和清潔不乾澀，這次攜手同樣是黑白色彩描繪的LAIMO馬來貘，由LAIMO親自操刀，為潔面露打造可愛氛圍，於5月4日至31日於品牌官網消費滿額即可享有限量貼紙、A5資料夾或是修護面膜、御白禮盒等，用行動支持MIT質感作品。

＃愛康 私沐涼感巾Care Bears聯名款，會員價179元

▲m̄enom̄eno,LAIMO,Care Bears,愛康,聯名,美妝,。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno,LAIMO,Care Bears,愛康,聯名,美妝,。（圖／品牌提供）

夏季女性最容易出現私密處悶熱的狀況，保持清涼乾爽整個人都會舒適很多，愛康首度推出攜帶版的私沐涼感巾，小巧包裝放在包包隨時取用超方便，經典涼感不管是日常還是經期都能保持清新感，降低悶熱不適，這次攜手人氣角色Care Bears以淺藍色基底搭配繽紛活潑的小熊，更顯得療癒有趣；另外，品牌常賣的生理用品：護墊、日用型、夜用型、褲型棉等，也換上不同的包裝設計，於官網單筆消費Care Bears聯名款滿499元，即可加價購1件徽章組或玻璃杯、滿999元可加購2件。

關鍵字：

m̄enom̄eno, LAIMO, Care Bears, 愛康, 聯名, 美妝

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