減脂卡關先換主食！營養師：3種「極低醣替代品」晚餐吃更輕鬆

▲花椰米的熱量只有白飯的1/9。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

減脂最怕明明吃很少，體脂卻卡住不動，營養師孫語霙分享，除了控制份量，「主食內容」其實也是關鍵之一。不少人會在晚餐減少精緻澱粉攝取，改用低醣、高纖或高蛋白的替代主食，增加飽足感之餘，也讓飲食更有變化。以下整理超市常見的3款低醣替代主食，想減脂的人不妨從這些開始嘗試。

#千張豆皮：高蛋白又有飽足感

千張豆皮可以說是「濃縮版豆漿」，保留黃豆蛋白質特色，也因水分較少，口感更扎實。對減脂族來說，最大的優勢是能取代傳統麵皮、餃子皮或蛋餅皮，減少精緻澱粉攝取。

實際料理上，可以做成千張餃、腐皮捲，甚至切條後拌炒當成豆皮麵，變化度很高，對於平常容易嘴饞、晚餐想吃得有份量的人，也比較容易有飽足感。

#豆腐麵：想吃麵時的低醣替代方案

減脂期間最難戒掉的，通常就是麵類。豆腐麵則是近年很熱門的替代選項，以豆腐製成細麵狀，不論做成湯麵或涼拌都很方便。

其中黑豆版本因含有花青素，品牌多主打抗氧化特色，風味上也比一般豆腐更濃郁，對於想控制澱粉攝取、但又不想完全放棄麵食口感的人來說，是相對容易入門的選擇。

不過豆製品本身含水量高，建議料理前可稍微瀝乾，口感會更接近一般麵條。

#花椰米：炒飯控的低醣救星

花椰米熱量只有米飯的1/9，所謂的花椰米其實就是將白花椰菜切碎成米粒狀，近年已成為不少健身、減脂族的冰箱常備品。

料理方式和一般米飯相近，可以做成炒飯、燉飯，搭配蒜頭、黑胡椒或咖哩調味後，接受度其實不低。但也提醒，花椰米纖維含量較高，若平時蔬菜攝取不足，建議循序增加份量，避免腸胃不適。