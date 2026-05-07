fb ig video search mobile ETtoday

減脂卡關先換主食！營養師：3種「極低醣替代品」晚餐吃更輕鬆

>

▲▼3種「極低醣替代品」晚餐吃更輕鬆 。（圖／Unsplash）

▲花椰米的熱量只有白飯的1/9。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

減脂最怕明明吃很少，體脂卻卡住不動，營養師孫語霙分享，除了控制份量，「主食內容」其實也是關鍵之一。不少人會在晚餐減少精緻澱粉攝取，改用低醣、高纖或高蛋白的替代主食，增加飽足感之餘，也讓飲食更有變化。以下整理超市常見的3款低醣替代主食，想減脂的人不妨從這些開始嘗試。

#千張豆皮：高蛋白又有飽足感

千張豆皮可以說是「濃縮版豆漿」，保留黃豆蛋白質特色，也因水分較少，口感更扎實。對減脂族來說，最大的優勢是能取代傳統麵皮、餃子皮或蛋餅皮，減少精緻澱粉攝取。

實際料理上，可以做成千張餃、腐皮捲，甚至切條後拌炒當成豆皮麵，變化度很高，對於平常容易嘴饞、晚餐想吃得有份量的人，也比較容易有飽足感。

#豆腐麵：想吃麵時的低醣替代方案

減脂期間最難戒掉的，通常就是麵類。豆腐麵則是近年很熱門的替代選項，以豆腐製成細麵狀，不論做成湯麵或涼拌都很方便。

其中黑豆版本因含有花青素，品牌多主打抗氧化特色，風味上也比一般豆腐更濃郁，對於想控制澱粉攝取、但又不想完全放棄麵食口感的人來說，是相對容易入門的選擇。

不過豆製品本身含水量高，建議料理前可稍微瀝乾，口感會更接近一般麵條。

#花椰米：炒飯控的低醣救星

花椰米熱量只有米飯的1/9，所謂的花椰米其實就是將白花椰菜切碎成米粒狀，近年已成為不少健身、減脂族的冰箱常備品。

料理方式和一般米飯相近，可以做成炒飯、燉飯，搭配蒜頭、黑胡椒或咖哩調味後，接受度其實不低。但也提醒，花椰米纖維含量較高，若平時蔬菜攝取不足，建議循序增加份量，避免腸胃不適。

關鍵字：

減脂, 低醣, 主食替代, 千張豆皮, 花椰米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

會把女友寵成公主的三大星座！TOP 1公開放閃也霸氣保護　給予滿滿安全感

會把女友寵成公主的三大星座！TOP 1公開放閃也霸氣保護　給予滿滿安全感

今夏話題新鞋！張凌赫把Puma薄底鞋穿得太帥、IU示範NB灰調跑鞋美學

今夏話題新鞋！張凌赫把Puma薄底鞋穿得太帥、IU示範NB灰調跑鞋美學

為什麼穆勒鞋今年爆紅？TXT然竣、I-DLE Minnie搶穿鞋履一次看

為什麼穆勒鞋今年爆紅？TXT然竣、I-DLE Minnie搶穿鞋履一次看

10款話題輕奢通勤大包盤點！Longchamp、Coach到Polène實用高級感全滿足 談戀愛就神隱！重色輕友星座Top 3　第一名眼裡真的只剩另一半 日網大推「擦了就能變Jennie」韓系高冷感唇釉　透出厭世又高級的氛圍 一談戀愛就像變了個人！反差最大的星座TOP3　朋友全都看傻眼 小禎女兒Emma首談媽媽男友太暖心！難得母女同框亮麗神顏簡直像姐妹 基隆6間「特色咖啡廳」不能錯過　推薦鳳梨冰美式、最好吃的舒芙蕾 百想視后朴寶英美成小仙女！蝴蝶結禮服超甜美　孫藝真深V戰袍吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面