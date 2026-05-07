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天氣越熱汗味越明顯？「3個日常習慣」降低體味尷尬

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

夏天天氣一熱，很多人最怕的不是流汗，而是「流汗有異味」。尤其通勤、約會或待在冷氣房時，汗味一悶住就特別明顯，想降低體味，不一定要狂噴香水，從日常清潔、穿搭到生活習慣等3個重點調整，反而更有感。

▲▼「3個日常習慣」降低體味尷尬 。（圖／Unsplash）

#比起補香水，「保持乾爽」更重要

夏天最常見的誤區，就是一流汗就拼命補香氛。但如果汗水沒有先擦乾，香味和汗味混在一起，反而容易更厚重。比較有效的方法，是流汗後先簡單擦拭，減少汗水停留時間。若容易大量出汗，也可以準備替換衣物或小毛巾，降低悶熱感，止汗產品則建議在肌膚乾爽時使用，通常效果會比較穩定。

▲▼「3個日常習慣」降低體味尷尬 。（圖／Unsplash）

#挑對衣服材質

有些衣服雖然好看，但材質不透氣，流汗後味道特別容易卡在布料裡。夏天可以優先選擇棉質、透氣或排汗材質，尤其長時間外出、通勤時，舒適度差異會很明顯。另外，運動服、貼身衣物如果沒有徹底洗淨或曬乾，也可能殘留味道，穿久後會越來越明顯。

▲▼「3個日常習慣」降低體味尷尬 。（圖／Unsplash）

#飲食與熬夜也可能影響體味

不少人會發現，吃完辛辣、油炸、燒烤後，隔天流汗味道好像特別重。睡眠不足、壓力大時，也可能讓身體更容易出油、流汗。建議平時多補充水分、維持規律作息，對改善體味也有幫助。如果突然出現明顯異味或流汗量異常增加，則建議進一步詢問專業醫師。

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