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「最帥暴君」李彩玟伯爵珠寶加身　型男魅力無敵

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▲▼ PIAGET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲韓星李彩玟成為伯爵最新品牌大使，演繹Possession系列珠寶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「第62屆百想藝術大賞」今（8日）晚間登場，韓星李彩玟憑藉著去年熱門戲劇《暴君的廚師》入圍電視類最佳男新人，瑞士珠寶暨腕錶品牌伯爵（PIAGET）搶在頒獎前夕先發布好消息，正式宣布他接任品牌大使，預料今晚他將以伯爵行頭亮相，展現型男品味。

▲▼ PIAGET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲李彩玟佩戴PIAGET Polo系列伯爵藍日期顯示自動上鍊錶款與Possession項鍊。

25歲的李彩玟於《暴君的廚師》飾演有絕對味覺的燕熙君李獻，與飾演穿越時空法國料理廚師延志永的潤娥有精彩對手戲，他因此劇爆紅，身高190公分的他也是天生衣架子，在時尚圈人氣同步攀升，成為伯爵最新品牌大使，於首波形象照中演繹Polo Signature系列腕錶與Possession系列珠寶的時尚魅力。

▲▼ PIAGET,Qeelin 。（圖／公關照）

▲潤娥是Qeelin全球品牌代言人，佩戴Wulu Petite Pearl系列珠寶。（圖／Qeelin提供）

潤娥也有珠寶代言，與華人珠寶品牌Qeelin已合作多年，重要場合總有品牌鼎力支持以華麗姿態亮相。她以《暴君的廚師》入圍第62屆百想藝術大賞最佳女主角，與金高銀、朴寶英、朴智賢、申惠善一同角逐視后寶座，今晚獎落誰家令人期待。
 

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關鍵字：

李彩玟, 暴君的廚師, 潤娥, PIAGET, 伯爵, Qeelin

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