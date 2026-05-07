不想被情緒牽著走？高情商的人都懂的5個冷靜技巧

▲不少人容易因壞情緒誤事。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候事情本身並不嚴重，麻煩的是情緒上來的那一刻，說了不該說的話、做了太快的決定。想避免被情緒化誤事，重點不是壓抑感受，而是學會在反應之前，先幫自己多留一點緩衝時間。

#先停10秒，不要立刻回應

人在生氣、委屈或焦慮時，最容易把「當下感受」當成「完整事實」。這時候立刻回訊息、開口反擊，往往會讓事情更難收拾。建議可以先做一個簡單動作：停10秒、喝口水、深呼吸，再決定要不要說。很多傷人的話，只要晚一點出口，就有機會被換成比較成熟的表達。

#把情緒和事件分開看

情緒化誤事，常常是因為把「我很不舒服」直接等同於「對方一定有錯」。遇到衝突時，可以先問自己：我現在生氣的是對方的行為，還是我被忽略、被否定的感覺？當你分得出事件和情緒，就比較不會用失控的方式處理問題。

#重要訊息不要在情緒高點傳

工作群組、感情對話、朋友爭執，最怕在情緒最滿的時候發長文。字一送出，就算後悔也很難完全收回。如果真的很想回，可以先打在備忘錄，隔一段時間再看一次，通常你會發現，有些句子只是想發洩，並不是真的能解決問題。

#用「我感覺」取代指責

情緒穩定的人，不是不表達不滿，而是懂得換一種方式說。比起直接說「你都不在乎我」，可以改成「我剛剛會覺得有點被忽略」。前者容易讓對方防衛，後者比較有機會讓溝通繼續下去。

#給自己一個固定冷靜流程

想不被情緒牽走，可以建立自己的冷靜流程，例如先離開現場、洗臉、走路5分鐘，或把想說的話寫下來。這些動作看起來很小，但重點是讓大腦從「想反擊」回到「想解決」。情緒可以被看見，但不一定要立刻被執行。