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夏天頭皮狂出油怎麼辦？4招養出蓬鬆髮根，別再狂洗頭

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▲▼洗髮 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲洗頭是清潔頭皮，而不是只是搓頭髮。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天天氣一悶，最明顯的通常不是流汗，而是頭髮扁塌失去蓬鬆感，細軟髮尤其明顯。當瀏海、頭頂一出油，整個人看起來就容易沒精神，不少人會靠增加洗頭次數改善，但其實頭皮越洗越油的情況並不少見，想讓髮根維持乾爽，以下幾個提示要留意！

#一直狂洗頭，反而可能更容易出油

有些人早晚都洗頭，甚至中午流汗後也重洗一次，但頭皮還是很快變油。原因是過度清潔可能讓頭皮變乾，皮脂分泌反而更旺盛。尤其清潔力太強的洗髮產品，短時間雖然很清爽，但有些人洗久後，頭皮會變得更敏感。

#洗頭方式會影響髮根狀態

真正需要清潔的其實是頭皮，不是拼命搓頭髮，洗頭時可以先把洗髮精搓出泡泡，再集中按摩頭皮，尤其耳後、後腦勺、瀏海附近，都是容易累積油脂的位置，比起用指甲抓，用指腹輕壓會更溫和。

▲▼洗髮 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#吹髮方向，也會影響蓬鬆感

想讓髮根不要緊貼頭皮，吹頭髮時可以試著逆著髮流吹，可以低頭把髮根撥鬆、邊吹邊用手把頭髮往上帶，通常會比順著吹更有空氣感，只要把髮根吹鬆，整體看起來就會清爽很多。如果本身容易出油，也可以避免讓護髮油、厚重造型品碰到頭皮。

#作息亂掉，頭皮也可能跟著失控

不少人熬夜幾天後，會發現瀏海變得特別容易塌。壓力、睡眠不足、重油重辣飲食，都可能影響皮脂分泌。建議平時多喝水、維持規律作息，對頭皮穩定度也有幫助，若長期出現頭皮紅癢、異常掉髮或大量脫屑，則建議尋求專業醫師協助。

推薦單品

▲▼洗髮。（圖／品牌提供）

▲LUSH 山葵洗髮露。

蘊含新鮮辣根、咖啡因粉與薄荷醇，可活絡頭皮。玫瑰、梔子花及西西里檸檬精油交織出淡雅清香，更因添加海鹽幫助頭髮增加豐盈感，搭配初榨橄欖油以助於強化滋養髮根。

▲▼洗髮。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液。

透過 AVEDA 專利乳桿菌發酵物，調理頭皮菌叢生態平衡，並搭配 Ectoin依克多因，對內穩定、向外防禦，維持頭皮長效健康，全方位回應夏日外出時的保養需求。

關鍵字：

頭皮出油, 夏季控油, 洗頭技巧, 吹髮方法, 生活習慣

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