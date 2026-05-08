蕭敬騰快手搶下22萬勞力士新錶　花俏面盤引兩極評價

▲蕭敬騰已將勞力士熱騰騰的話題之作戴上手。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰是名錶愛好者，近日到澳門工作，被經紀人老婆Summer（林有慧）曝光的新收藏，竟是勞力士（Rolex）4月中旬才於瑞士錶展發表的話題之作Oyster Perpetual 36（蠔式恒動型36）搭配紀念花紋圖案，他快手搶下此款定價227,500元的夯錶，果然是名錶大戶。





▲勞力士新款Oyster Perpetual 36紀念花紋圖案腕錶，227,500元。（圖／勞力士提供）

勞力士最新Oyster Perpetual 36紀念花紋圖案腕錶，因漆面面盤呈現斑斕多彩的「ROLEX」之名，引來錶迷兩極評價，此搶眼圖騰源自1970年代末問世、後成為品牌經典美學元素，由至少10種對比鮮明的色彩交織而成，勞力士運用移印工藝讓所有形狀與字母皆精確定位，品牌辨識度極高。





▲蕭敬騰（左起）、Summer、納達爾與Zach於西班牙相見歡。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

除了勞力士是心頭好，蕭敬騰也收藏不少AP（Audemars Piguet，愛彼）、RICHARD MILLE名錶。日前他與老婆Summer（林有慧）到西班牙旅遊，造訪「西班牙蠻牛」退役網球名將納達爾（Rafael Nadal）創辦的網球學院，特別選戴RICHARD MILLE為納達爾設計的千萬元RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維錶殼款，特色是機芯能承受激烈運動的震動，配備專利蝶形自動盤讓佩戴者可以透過兩種不同的模式掌控上鍊過程，可見他對穿搭的用心。

▲蕭敬騰戴RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維錶殼款，約1000萬元。（圖／RICHARD MILLE提供）