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郭雪芙最愛帆船、鳳小岳看到衝浪板超開心！Longchamp海灘俱樂部快閃墾丁

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記者鮑璿安／屏東報導

Longchamp 今夏把法式度假浪潮帶到南台灣，在墾丁小灣沙灘打造期間限定 「La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部」，作為全球海灘風格巡遊的最終站。這次開幕派對更找來郭雪芙、鳳小岳、陳華與 Melinda Wang 一起演繹 Longchamp 夏季造型，郭雪芙接受《ET FASHION》專訪時則提到自己對於海邊穿搭的喜好，因為擔心曬黑所以不會穿比基尼，是包緊緊的類型，此外也特別喜歡在海邊悠閒躺著，這次想玩海上的帆船項目。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲在墾丁小灣沙灘打造期間限定 「La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部」，郭雪芙、鳳小岳現身活動 。（圖／品牌提供）

郭雪芙把海邊的自在與女人味拿捏得剛剛好，一襲琥珀色一字領連身裙搭配印花絲巾、摩卡色 Le Roseau 竹節造型涼鞋，以及淡藍色 Looong 包款。鳳小岳穿上印有夏日奔馬圖騰的 T 恤，搭配高腰深藍色喇叭牛仔褲與珊瑚紅絲巾，手上的 Le Roseau X Anaka 拉菲草托特包還掛上衝浪板吊飾。此次來到墾丁工作，也讓他想要立刻去潛水、衝浪。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

陳華的造型則明顯更有青春感，她以珊瑚粉色短版外套搭配波浪刺繡丹寧短褲，再拎上薄荷綠 Épure 肩背包，她也提到外套和包包是這身穿搭亮點，薄荷綠和粉色的組合一出場就很有記憶點，呼應她最喜歡的沙灘排球與帆船場景。Melinda Wang 則穿上開心果綠與酒紅條紋寬鬆 Polo 衫，搭配酒紅色流蘇褶紋針織裙與同色系 Le Roseau 包款，用飽滿色彩堆疊出屬於海岸假期的時髦層次。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部選在南台灣最具代表性的度假地墾丁小灣沙灘登場，讓人不必飛去南法，也能感受到那種被陽光、海風與自由感包圍的盛夏氛圍。整體空間以優雅又輕快的法式美學為主軸，從薄荷綠條紋沙灘椅、遮陽傘，到印有品牌奔馬圖騰的旗幟與沙灘道具，完整度超高。現場不只是拍照好看，也規劃了多項互動體驗，包括沙灘排球、沙灘板球、風箏活動，以及採預約制的帆船與立槳體驗，讓人迫不及待想立刻安排假期。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

其中一大亮點，是 Longchamp 首度推出的衝浪板，由品牌攜手法國衝浪板工作坊 Shapers Club 打造，以木質貼面、復古魚鰭和帶有 60 年代靈感的流線設計，呼應本季主題。除了沙灘空間本身，品牌也同步在墾丁凱撒大飯店設立夏日快閃店，讓旅人能把這份海邊假期的時髦感一路延續到穿搭與配件選購上。

活動資訊：
La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部
地點｜屏東縣恆春鎮墾丁路小灣沙灘
日期｜2026 年 5 月 8 日至 6 月 14 日
時間｜08:00–22:30
沙灘服務｜每日 08:00–18:00
酒吧營業｜14:30–22:30（週三公休）

Longchamp 夏日快閃店
地點｜墾丁凱撒大飯店一樓
週日至週四 10:00–18:00
週五、週六 10:00–19:00

同場加映

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▲▼ Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼ Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼ Burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry 攜手英國知名泳裝品牌 Hunza G 推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Longchamp, 墾丁, 夏日時尚, 海灘活動, 衝浪板

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