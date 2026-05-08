墾丁最時髦快閃店開了！Longchamp獨賣色Re-Play包、夏日漁網包必收

記者鮑璿安／屏東報導

有多久沒去墾丁了？現在終於多了一個出發的理由！Longchamp 以法式海濱風格為主軸，把今年夏天最迷人的海岸想像搬進墾丁，打造出「La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部」，也同步在凱撒大飯店帶來期間限定夏日快閃店，將 2026 夏季系列與多款限定單品完整帶進飯店空間，為大家的假期形塑更美好的想像。





▲Longchamp在墾丁凱撒大飯店開了一家超可愛的快閃店，整體以 「Catch the Parisian Wave」 為題，描繪一位能自在穿梭城市與海岸的巴黎女子。（圖／品牌提供）



Longchamp在墾丁凱撒大飯店開了一家超可愛的快閃店，整體以 「Catch the Parisian Wave」 為題，描繪一位能自在穿梭城市與海岸的巴黎女子，從色彩、材質到陳列方式，都很有那種輕快卻不隨便的法式度假感。最值得鎖定的主角之一，就是獨賣配色的Re-Play 包款系列，結合永續與創意概念，本季從衝浪文化延伸出全新包型，線條更輕盈、色彩也更鮮明，大容量肩背包以亮眼珊瑚紅、海水藍與深咖啡等高飽和配色登場，帶點率性不羈的海岸氣息。此外，也十分推薦Le Pliage Filet 漁網包，原本就是 Longchamp 夏季很有代表性的單品，這回在墾丁快閃店購買，還可獲得 限定海洋生物包釦組，把在地夏日印象轉化成更活潑有趣的造型細節。

除了包款，現場另一個很有話題性的亮點，是Longchamp 首度推出的衝浪板，這款作品由法國 Shapers Club 衝浪板工坊製作，全球限量 40 件，不只是致敬衝浪文化，也讓品牌把設計語言真正延伸到生活風格領域。凡至「La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部」現場拍照打卡，並加入品牌官方 LINE 帳號，即可獲得限定明信片與貼紙組；還能在現場親自客製專屬明信片，投入專屬信箱寄出，替這趟夏日旅程留下更有儀式感的紀念。

活動資訊：

La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部

地點｜屏東縣恆春鎮墾丁路小灣沙灘

日期｜2026 年 5 月 8 日至 6 月 14 日

時間｜08:00–22:30

沙灘服務｜每日 08:00–18:00

酒吧營業｜14:30–22:30（週三公休）

Longchamp 夏日快閃店

地點｜墾丁凱撒大飯店一樓

週日至週四 10:00–18:00

週五、週六 10:00–19:00

同場加映

芬蘭時尚品牌 Marimekko標誌性的印花早就深入時尚迷的生活中，今夏終於攜手金普頓大安推出期間限定企劃「仲夏花漾藝境 Stay in Bloom」，直接把最具代表性的 Unikko 游霓可印花變成旅宿空間！從入口、走廊一路延伸到客房，以經典黑白和春夏藻綠交織出鮮明視覺，讓整間飯店像被花朵悄悄佔領，限定房型於即日起至 6 月 14 日期間登場，於台北獨家限時綻放。





▲ 金普頓大安 X Marimekko 台北獨家限定主題房 。（圖／品牌提供）

