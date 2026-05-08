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不追流行！「長期主義」消費更受歡迎　重視材質、重複穿搭都是技巧

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記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、goyounjung IG

近年「長期主義」不只出現在投資與工作領域，就連穿搭與購物習慣也開始吹起這股風潮，越來越多人不再盲目追逐快時尚與爆紅單品，而是開始重視「能穿多久」、「是否耐看」、「適不適合自己」，比起一時的新鮮感，長期主義穿搭更在意衣櫃的實穿性與整體質感，也讓消費變得更加理性。

▲。（圖／IG）

1.不再狂買流行款

過去很多人容易因為社群爆紅、明星同款就衝動下單，但長期主義更重視「這件衣服三年後還會想穿嗎」。比起短暫流行，更推薦選擇版型經典、顏色耐看的單品，像是白襯衫、西裝外套、牛仔褲等，雖然看似基本，卻更不容易退流行，也能提升整體衣櫃利用率。

2.重視材質比低價更重要

長期主義穿搭不一定代表只買昂貴精品，而是更在意衣服本身的品質，像是亞麻、純棉、羊毛等材質通常耐穿度更高，剪裁好的衣服也比較不容易穿幾次就變形，與其一直購買便宜但壽命短的衣服，越來越多人開始傾向「少買但買好一點」，反而更省錢。

▲。（圖／IG）

3.建立自己的風格

真正的長期主義穿搭，核心其實是「認識自己」，了解自己適合什麼顏色、版型與風格後，購物時就比較不容易亂買，也能降低衣櫃堆滿卻總覺得沒衣服穿的情況，當穿搭開始有固定輪廓後，甚至能讓整體氣質看起來更高級、有辨識度。

4.重複穿搭才是真正高段位

以前很多人會覺得衣服不能重複穿，但現在反而越來越流行「高重複率穿搭」，真正有質感的人，通常不是衣服最多，而是懂得如何把同一件單品搭出不同感覺，透過配件、包包、鞋子變化，就能讓造型有新鮮感，同時減少無效購物與浪費。

關鍵字：

穿搭, 時尚

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