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宋慧喬唇色美瘋！奶油慕斯級霧面唇膏好潤　首支金色細管超時尚

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

霧面唇妝可以展現出俐落的個性感，甚至還可以當作頰彩使用，近期就有幾款厲害的唇彩以柔霧質感亮相，而且質地非常絲滑，夏季使用也不會覺得黏膩感。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻極致柔霧唇膏，售價1600元

嬌蘭,DOLCE&GABBANA,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭,DOLCE&GABBANA,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭,DOLCE&GABBANA,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭首度推出細管的KISSKISS法式之吻極致柔霧唇膏，剛剛上是就由全球品牌大使宋慧喬演繹絕美形象，她擦上主打粉裸色#335、#357、#510等顏色，展現出女神氣場；雖然整體是霧面的妝效，但膏體使用起來相當絲滑，一抹就可以擁有顯色妝感，不僅可以單擦，也可以用手指暈染，打造自然氛圍妝容。新品上市期間，即日起至5月30日凡購買任2個KISSKISS系列唇膏，即贈訂製口紅吊飾包，數量有限、送完為止。

＃DOLCE&GABBANA Beauty 摯愛柔霧慕斯唇釉，售價1600元

嬌蘭,DOLCE&GABBANA,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DOLCE&GABBANA以義式質感打造出時髦的彩妝單品，經典的摯愛柔霧慕斯唇釉上市就廣受粉絲喜愛，這次再度加碼3款熱門色系，更加棕色調的茶色系：#90初戀白桃、#150無畏茶棕與#215煙燻牡丹，都是很好上手的色調，慕斯質地可以極致服貼於雙唇，打造出貼膚感的裸色唇妝。

關鍵字：

嬌蘭, DOLCE&GABBANA, 唇膏, 唇彩, 彩妝

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