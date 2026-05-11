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會把女友寵成公主的三大星座！TOP 1公開放閃也霸氣保護　給予滿滿安全感

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記者李薇／台北報導　圖／mbcdrama_now IG

有些人在戀愛裡天生就帶著「寵愛體質」，不只願意花時間陪伴，還會把另一半的情緒、需求與生活細節放在心上，讓女生談戀愛後真的像變成小公主一樣，被照顧、被偏愛、被捧在手心，以下這三大星座，戀愛後的寵溺指數特別高，只要認定一個人，就很容易把全部溫柔都給對方。

▲。（圖／IG）

TOP 3：雙魚座

雙魚座談戀愛時非常浪漫，總是會不自覺把另一半當成偶像般疼愛，特別重視儀式感與情緒價值，對方一句心情不好，他可能立刻出現安慰、送禮或安排驚喜，雖然偶爾有點戀愛腦，但正因為太投入感情，所以很願意寵女生，甚至連生活中的小習慣都會默默記住，只想讓另一半每天都開開心心。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座屬於照顧型戀人，戀愛後會把另一半納入自己的生活規劃，從吃飯、作息到情緒狀態都照顧得無微不至，他們不一定很高調，但會透過實際行動給安全感，像是接送、提醒吃飯、生病時陪伴，甚至願意包辦很多生活瑣事，讓女生不知不覺被養成依賴感，完全像被當成家裡最寶貝的人。

TOP 1：獅子座

獅子座一旦真心愛上一個人，寵愛程度往往超乎想像，他們天生就有保護欲與霸氣感，談戀愛時特別喜歡讓另一半感受到「被偏愛」，不管是花錢、送禮、公開放閃還是替對方出頭，都會給得很大方，而且獅子座很享受把另一半寵成公主的感覺，只要對方開心，他們就會覺得自己的付出非常值得。

關鍵字：

星座, 占卜, 戀愛

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