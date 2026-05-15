fb ig video search mobile ETtoday

卸妝怎麼挑？12款2026專櫃、開架卸妝推薦　適合膚質一次看

>

文／美人圈

2026卸妝怎麼選？從Threads爆紅的「卸妝噴霧」到經典卸妝油、卸妝膏全面進化，不只追求卸得乾淨，更強調溫和、養膚與效率！這次整理12款2026開架到專櫃卸妝推薦，依不同膚質、妝感需求挑選最適合的卸妝神隊友，新手也能快速找到命定款，一起加入卸妝即養膚的行列吧！

2026卸妝趨勢：從「卸乾淨」進化到「卸妝即養膚」

今年卸妝最大關鍵字就是高效＋低負擔＋養膚感！像是近期在Threads討論度爆表的「卸妝噴霧」，主打免乳化、不沾手的極速卸妝體驗；同時卸妝油、凝露、潔淨膏也全面升級，加入神經醯胺、植萃與微乳化技術，讓卸妝同時兼顧保濕與穩膚。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲今年卸妝從卸乾淨進化到卸妝即養膚。（圖／IG@beigic_officia、anua）

2026卸妝推薦1：Bioré 蜜妮瞬浮卸粧噴霧

適合膚質：懶人族、通勤族、淡妝～中度彩妝者

Threads爆紅話題王就是它！蜜妮這款噴霧型卸妝油用起來真的超有感，一噴直接瓦解底妝結構，連毛孔裡的殘妝都能快速浮出。極細霧狀設計可以深入細節，連鼻翼、眼周都不用特別拉扯，而且連防水彩妝也能卸，甚至接睫毛族也可使用，整體卸妝過程乾淨又省時，對於不喜歡用手乳化的人來說超加分！

▲卸妝。（圖／品牌）

▲Bioré 蜜妮瞬浮卸粧噴霧，120ml／NT$480。（圖／IG@biorehk_official）

2026卸妝推薦2：ORBIS 澄淨卸妝油

適合膚質：粉刺肌、混合肌、敏感肌

ORBIS這款走的是溫和養膚派卸妝油路線，無香料、無酒精配方用起來更安心。內含粉刺溶解油＋睫毛膏溶解油，對於毛孔堵塞、黑頭粉刺有感清潔。同時添加玫瑰、博士茶、柚子神經醯胺等多重植萃，卸完不是乾淨而已，而是有一種「肌膚被整理過」的滑嫩感，特別適合容易粗糙、暗沉的人。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲ORBIS澄淨卸妝油，120ml／NT$780。（圖／ORBIS）

2026卸妝推薦3：SENKA 專科 超微米雙層保濕卸妝水

適合膚質：學生族、小資族、日常淡妝

專科卸妝水全新升級！雙層設計真的很加分，上層卸妝乳＋下層卸妝水，卸妝同時補水，擦完不會乾。實測卸除力對於日常底妝、防曬都很夠，一擦就乾淨。400ml大容量CP值超高，很適合每天使用或當作早晚簡單清潔用，對於剛入門卸妝的人也非常友善。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲SENKA 專科 超微米雙層保濕卸妝水，400ml／NT$400。（圖／SENKA 專科）

2026卸妝推薦4：ILLIYOON 一理潤 深層淨透眼唇卸妝液

適合膚質：敏感肌、眼周脆弱、濃妝族

ILLIYOON一理潤專為眼唇設計的低刺激配方，除了眼唇卸妝液，還有卸妝油、潔顏泡沫等品項。2：8黃金油水比例清爽不黏膩，卸完視線不模糊真的很有感。微乳化顆粒能完整包覆彩妝，即使是防水睫毛膏也能溫和卸除，對於容易流淚或眼周敏感的人來說，是一款用過會回不去的安心型卸妝！

▲卸妝。（圖／品牌）

▲ILLIYOON 一理潤 深層淨透眼唇卸妝液，140ml／NT$390。（圖／ILLIYOON 一理潤）

2026卸妝推薦5：Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕卸妝凝露

適合膚質：乾肌、敏感肌、醫美後

霓淨思這款卸妝凝露是清爽水感凝露質地，推開幾乎零負擔，卸妝同時減少摩擦感。大分子＋陽離子玻尿酸加持，卸完肌膚是帶水潤感的，不會乾澀緊繃。搭配胺基酸界面活性劑，溫和又好沖洗，非常適合不喜歡油感的人。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕卸妝凝露，300ml／NT$650。（圖／Neogence 霓淨思）

2026卸妝推薦6：DR.CINK 達特聖克 頂粹創生夜后黑藻卸妝凝霜

適合膚質：乾肌、熟齡肌、想兼顧修護保養者

DR.CINK這款卸妝凝霜完全是把卸妝升級成「夜間修護儀式」的代表！以海洋五大藻類結合夜后鬱金香與黑珍珠精萃，卸妝同時像在保養，質地從濃潤凝霜，在手心溫度下慢慢轉為油狀，按摩過程非常滑順細緻，搭配乳化後轉為清爽水感，卸完後不會有油膜殘留，而是細緻的膚觸，對乾肌或熟齡肌來說特別加分。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲DR.CINK 達特聖克 頂粹創生夜后黑藻卸妝凝霜，90ml／NT$990。（圖／DR.CINK 達特聖克）

2026卸妝推薦7：GUERLAIN 嬌蘭 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露

適合膚質：乾肌、熟齡肌、追求頂級保養感者

如果你是「卸妝也要有高級保養感」的人，嬌蘭這款VIP必收的神級卸妝蘭鑽卸妝凝露真的會愛上。含角鯊烷能溫和包覆彩妝，凝露質地隨著指腹按摩逐漸轉化為絲滑油質，再遇水乳化成細緻乳狀，卸除力對於底妝與防水彩妝都很夠，最有感的是卸後膚觸，帶有一種高級的柔嫩與細緻光澤，像剛做完臉一樣乾淨又透亮。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲GUERLAIN 嬌蘭 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露，150ml／NT$4,550。（圖／GUERLAIN 嬌蘭）

2026卸妝推薦8：DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝水

適合膚質：敏感肌、醫美後、肌膚不穩定期

DIOR推出全新卸妝系列！這款卸妝水質地清爽到幾乎沒有存在感，但卸妝力卻很穩定，溫和卸妝微粒能同時帶走油性與水性髒污，不需要過度摩擦就能卸乾淨，特別適合肌膚不穩定或醫美後使用。而且卸後肌膚不會乾，反而有一層柔潤的保濕感，對於平常只上防曬或淡妝的人來說，這款會是非常日常、零負擔的選擇。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝水，175ml／NT$1,800。（圖／DIOR 迪奧）

2026卸妝推薦9：DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝油

適合膚質：乾肌、混合偏乾、完整妝容者

相較卸妝水，DIOR卸妝油更適合有上濃妝或防水彩妝的日子。荷荷芭油與蓖麻油的組合讓卸妝同時補水鎖水，質地豐潤但延展性很好，按摩時能很快把底妝溶解開來，連毛孔髒污也能一起帶走。加上乳化速度很快、沖洗後不殘留，洗後不會有乾澀感，反而是潤而不悶的柔軟膚觸，對於怕油感但又需要卸妝力的人來說，是一款很平衡的選擇。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝油，175ml／NT$1,800。（圖／DIOR 迪奧）

2026卸妝推薦10：品木宣言 蘋果奇肌翻轉潔淨膏 蘋果潔淨膏

適合膚質：乾肌、喜歡療癒系保養者

品木宣言蘋果潔淨膏完全是「卸妝界的甜點系療癒」！奶油般的質地一挖起來就很療癒，推開瞬間轉為滑順油感，按摩過程非常舒服，添加冷壓蘋果籽油與高濃度乳木果油，卸妝同時幫肌膚補進滋養感，卸後肌膚柔嫩、不乾也不會緊繃。整體比較適合淡妝～中度彩妝，如果是濃眼妝建議搭配眼唇卸妝使用。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲品木宣言 蘋果奇肌翻轉潔淨膏 蘋果潔淨膏，125ml／NT$1,600。（圖／品木宣言）

2026卸妝推薦11：shu uemura 植村秀 酒粕活酵淨亮潔顏油

適合膚質：全膚質、暗沉肌、敏弱肌、醫美後

卸妝油界的經典王者再升級，植村秀這款酒粕白油不只是卸妝，更偏向養膚型潔顏！添加酒粕活酵因子與亮顏修護複合精萃，卸妝同時幫助肌膚穩定、提升光澤感。質地輕盈不厚重，能快速溶解底妝與彩妝，乳化速度也很優秀，沖洗後乾淨不殘留，持續使用、會發現肌膚透亮度與細緻度慢慢提升。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲shu uemura 植村秀 酒粕活酵淨亮潔顏油，150ml／NT$1,250；450ml／NT$2,850。（圖／shu uemura 植村秀）

2026卸妝推薦12：ELEMIS 愛莉美 海洋膠原精油卸妝膏 甜慾黑櫻桃

適合膚質：乾肌、香氛控、淡妝族

ELEMIS精油卸妝膏再推黑櫻桃甜香！濃郁黑櫻桃香氣很有存在感，按摩過程就像在做居家SPA，膏體在手心溫度下轉為精油質地，延展性很好，能溫和帶走底妝與日常髒污，乳化後沖洗乾淨，肌膚會呈現水潤柔嫩的狀態。不過對於濃眼妝或防水唇彩卸除力較有限，建議搭配眼唇卸妝產品一起使用。

▲卸妝。（圖／品牌）

▲ELEMIS 愛莉美 海洋膠原精油卸妝膏，50g／NT$1,350；100g／NT$2,250。（圖／ELEMIS 愛莉美）

延伸閱讀

2026卸妝油推薦20款：卸妝油適合膚質、3大挑選原則

換季不乾燥！10款平價＋專櫃不乾澀洗面乳推薦，這款敏感肌、醫美術後肌也大推

2026洗面乳推薦Top25！寶雅必買洗顏慕斯，Dcard熱議抗痘、保濕洗面乳

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 卸妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

長大後越來越喜歡獨處？不是沒朋友，是開始懂得愛自己

長大後越來越喜歡獨處？不是沒朋友，是開始懂得愛自己

郭雪芙自曝超怕曬黑！被拍崩壞照一度受傷：黑了就不像自己

郭雪芙自曝超怕曬黑！被拍崩壞照一度受傷：黑了就不像自己

《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生 選一扇最想推開的大門　測試你隱藏的個性天賦 避免尬聊的三個實用技巧！適時延伸細節、不每秒硬塞話題都超關鍵 能夠愛情長跑的三大星座組合！TOP 1互相提供安全感　當然關係緊密又牢固 台南最大LOPIA登場！近300坪落腳新光三越西門店7月中開幕 SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 51歲徐若瑄凍齡早餐只吃水煮蛋＋酪梨　一周運動5天類型完全不設限

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面