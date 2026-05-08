楊祐寧CHAUMET胸針想分兒子一個　「別口水巾很帥」

▲楊祐寧（右）與鍾瑶擔任CHAUMET台北A9專賣店剪綵嘉賓。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET進駐台北新光三越A9館，今（8日）邀請楊祐寧與鍾瑶為全新專賣店揭幕，剛與老婆Melinda慶祝交往10周年的楊祐寧，已相中CHAUMET標誌性的蜜蜂鑽石耳環當老婆的母親節禮物，問及依兒女個性如何選擇珠寶？他指著CHAUMET著名的冠冕牆說：「兩個女兒處於很想變公主年紀，家裡已有很多皇冠，可以再來幾頂；兒子正值長牙流口水階段，我身上的胸針可以分他一個，口水巾上別胸針很帥的！」





▲CHAUMET台北A9專賣店正式揭幕。

楊祐寧今別著CHAUMET成對的竹子主題Bamboo胸針亮相，各鑲嵌約7.11與6.69克拉黑色蛋白石吸睛；同場的鍾瑶選戴L’Epi de Blé 18K金珠寶，呈現鑲嵌美鑽的精雕麥穗圖案，且傳神勾勒出微風吹拂過麥穗的姿態，展現品牌獨到的設計美學與精湛工藝。





▲楊祐寧別上CHAUMET鑲嵌各約7.11與6.69克拉黑色蛋白石的Bamboo胸針 。

CHAUMET台北A9專賣店開幕另一亮點是首度來台展出的7件古董作品，橫跨百年的雋永之作完整展現「自然主義珠寶商」的底蘊，全場最古老傑作是1894年的蜂鳥冠飾，姿態輕盈靈動，鑲嵌鑽石與緬甸紅寶石十分華美，可轉化為胸針佩戴。





▲鍾瑶佩戴的CHAUMET L’Epi de Blé 18K金耳環，3,904,000元。

▲鍾瑶同時搭配CHAUMET L’Epi de Blé 18K金戒指鑲嵌約2克拉梨形鑽，約4,495,000元。





▲CHAUMET約1880年的蜂鳥白鷺羽飾冠冕是全場焦點。（圖／CHAUMET-Pauline Guyon提供，以下同）





▲CHAUMET 1969年Collier Fleurs花卉項鍊來台展出。

Boucheron（寶詩龍）則持續為經典之作注入摩登新意，1968年問世的Serpent Bohème系列新作以「影蝕現象」（Solar Eclipse）為靈感，推出全新12件系列作品，包括帶有神秘氣息的鑲嵌縞瑪瑙「暗影」主題珠寶、3款鏡面拋光黃K金作品，以及融合縞瑪瑙與拋光金屬雙材質的XXL號手鐲、戒指、吊墜項鍊及胸針，更具戲劇張力。





▲模特兒佩戴Boucheron融合縞瑪瑙與拋光黃金的Serpent Bohème XXL號手鐲與戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron結合縞瑪瑙與拋光黃金的Serpent Bohème項鍊。