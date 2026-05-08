fb ig video search mobile ETtoday

楊祐寧CHAUMET胸針想分兒子一個　「別口水巾很帥」

>

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

楊祐寧（右）與鍾瑶擔任CHAUMET台北A9專賣店剪綵嘉賓。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET進駐台北新光三越A9館，今（8日）邀請楊祐寧與鍾瑶為全新專賣店揭幕，剛與老婆Melinda慶祝交往10周年的楊祐寧，已相中CHAUMET標誌性的蜜蜂鑽石耳環當老婆的母親節禮物，問及依兒女個性如何選擇珠寶？他指著CHAUMET著名的冠冕牆說：「兩個女兒處於很想變公主年紀，家裡已有很多皇冠，可以再來幾頂；兒子正值長牙流口水階段，我身上的胸針可以分他一個，口水巾上別胸針很帥的！」

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET台北A9專賣店正式揭幕。

楊祐寧今別著CHAUMET成對的竹子主題Bamboo胸針亮相，各鑲嵌約7.11與6.69克拉黑色蛋白石吸睛；同場的鍾瑶選戴L’Epi de Blé 18K金珠寶，呈現鑲嵌美鑽的精雕麥穗圖案，且傳神勾勒出微風吹拂過麥穗的姿態，展現品牌獨到的設計美學與精湛工藝。

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲楊祐寧別上CHAUMET鑲嵌各約7.11與6.69克拉黑色蛋白石的Bamboo胸針 。

CHAUMET台北A9專賣店開幕另一亮點是首度來台展出的7件古董作品，橫跨百年的雋永之作完整展現「自然主義珠寶商」的底蘊，全場最古老傑作是1894年的蜂鳥冠飾，姿態輕盈靈動，鑲嵌鑽石與緬甸紅寶石十分華美，可轉化為胸針佩戴。

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲鍾瑶佩戴的CHAUMET L’Epi de Blé 18K金耳環，3,904,000元。

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲鍾瑶同時搭配CHAUMET L’Epi de Blé 18K金戒指鑲嵌約2克拉梨形鑽，約4,495,000元。

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET約1880年的蜂鳥白鷺羽飾冠冕是全場焦點。（圖／CHAUMET-Pauline Guyon提供，以下同）

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET 1969年Collier Fleurs花卉項鍊來台展出。

Boucheron（寶詩龍）則持續為經典之作注入摩登新意，1968年問世的Serpent Bohème系列新作以「影蝕現象」（Solar Eclipse）為靈感，推出全新12件系列作品，包括帶有神秘氣息的鑲嵌縞瑪瑙「暗影」主題珠寶、3款鏡面拋光黃K金作品，以及融合縞瑪瑙與拋光金屬雙材質的XXL號手鐲、戒指、吊墜項鍊及胸針，更具戲劇張力。

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron融合縞瑪瑙與拋光黃金的Serpent Bohème XXL號手鐲與戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron結合縞瑪瑙與拋光黃金的Serpent Bohème項鍊。

►「最帥暴君」李彩玟伯爵珠寶加身　型男魅力無敵

►亞洲首富妻助印度重返威尼斯雙年展　戴華人珠寶傑作秀藝術美感

關鍵字：

楊祐寧, CHAUMET, 鍾瑶, Boucheron

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

「最帥暴君」李彩玟伯爵珠寶加身　型男魅力無敵

「最帥暴君」李彩玟伯爵珠寶加身　型男魅力無敵

沛納海霸氣錶超輕盈　兩地時間錶防水達500米

沛納海霸氣錶超輕盈　兩地時間錶防水達500米

法戴高樂將軍懷錶現身拍場　紀念二戰勝利之作千萬元起標

法戴高樂將軍懷錶現身拍場　紀念二戰勝利之作千萬元起標

亞洲首富千金愛台灣珠寶　戴CINDY CHAO花卉耳環放閃 Met Gala／亞洲首富千金上億華服超狂　背心鑲1800克拉鑽與祖母綠 Met Gala／萬聖節女王變行走雕像　女星把電纜線纏苔蘚穿上身 Met Gala／妮可基嫚突破年齡限制帶17歲女兒闖盛宴　母女檔美炸 CITIZEN錶上綻放山茶花　光動能錶浪漫迷人 HUBLOT月相錶又酷又華麗　閃耀稀有金屬鋨 濁水溪出海口自救會抗議賀伯魚塭毀損　台塑：不賠償

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面