春夏必收「芭蕾粉」唇膏！裸粉與柔霧玫瑰間的低飽和色調　自帶溫柔濾鏡

文／美人圈

2026春夏妝容關鍵字少不了「芭蕾粉」！介於裸粉與柔霧玫瑰之間的低飽和色調，不僅能自然提亮氣色，更自帶溫柔濾鏡感，讓整體妝容看起來乾淨又高級。本篇精選8隻芭蕾粉唇彩推薦，不論是日常通勤還是約會場合都能輕鬆駕馭，帶你找到最適合自己的命定色！

「芭蕾粉」唇膏推薦：NARS 激情過後嫩唇膏 #888 DOLCE VITA 荔枝奶凍

NARS在今年才推出的嫩唇膏，質地則滑順如奶油，輕盈貼合雙唇，舒適、不黏膩，一抹長保雙唇的水潤飽滿。全系列共有九色可選，每隻都自然又顯嫩，其中， #888 DOLCE VITA荔枝奶凍，是很經典漂亮的玫瑰色，很有氣質的色調，就像是清晨玫瑰花瓣上的露水，在原先的唇色上加了一抹淡淡的粉，非常善良溫柔又有氣質。

▲NARS 激情過後嫩唇膏，NT$1,100。（圖／IG@narscosmeticskorea、NARS）

「芭蕾粉」唇膏推薦：THE WHOO 后 初綻花語潤色護唇膏 #01 BLUSH

THE WHOO 后的這支潤色護唇膏堪稱「宮廷級保養唇膏」，富含山茶花油、杏仁油、棉籽油與燕麥油等滋養配方，能深層潤澤乾燥唇肌，形成柔潤保護膜，讓雙唇時刻維持柔滑彈嫩。其中金智媛使用的#01 BLUSH，有淡淡潤色效果自然提亮氣色，就像天生粉潤的素唇般自然，可以是韓系偽素顏妝最完美的搭配！

▲THE WHOO 后 初綻花語潤色護唇膏，NT$1,280。（圖／THE WHOO 后）

「芭蕾粉」唇膏推薦：蘭蔻 唯我玫瑰裸光潤唇膏 #10

蘭蔻的唯我玫瑰裸光潤唇膏，含12%植物性角鯊烷、玫瑰精萃、神經醯胺與乳木果油，為乾燥雙唇注入深層滋養與保濕，一抹就像披上細膩的柔軟唇膜，同時帶出自然透亮的好氣色。#10 號色是帶有玫瑰色調的芭蕾裸粉色，輕盈水潤的質地不厚重、不黏膩，能勾勒出清透、溫柔的裸妝質感，讓素顏與淡妝都多了一份細緻浪漫的氣息。

▲蘭蔻 唯我玫瑰裸光潤唇膏，NT$1,450。（圖／蘭蔻）

「芭蕾粉」唇膏推薦：BOBBI BROWN 晶鑽釉光水唇膏 #670 Nude Sugar 裸茶

BOBBI BROWN的晶鑽釉光水唇膏，主打高保濕卻零黏膩的水光質地，添加荷荷芭油與紅花籽油，讓質地如霜淇淋般滑順，輕輕一抹就有中高顯色度，能自然修飾原本唇色。最迷人的是那種高級「釉光」質感，像陶瓷般透亮細緻，讓雙唇看起來飽滿又嫩！#670 Nude Sugar裸茶帶點冷調粉感，擦起來輕盈不厚重，特別適合春夏，整體氣色直接被提亮，隨手補妝也毫無難度。

▲BOBBI BROWN 晶鑽釉光水唇膏，NT$1,300。（圖／BOBBI BROWN）

「芭蕾粉」唇膏推薦：雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏 #02 嬌嫩粉荔

雅詩蘭黛的水啵啵潤唇膏，有著粉嫩外殼，質地則富含天然酪梨果油萃取、莓果精華，具超高度保濕效果，質地輕盈不黏膩，輕輕一抹就增添自然清透的天生好氣色感！主打色號#02 嬌嫩粉荔，同時也是IU同款愛用色，是一款清新粉嫩的荔枝色，溫柔嬌俏、水潤甜美，這就是唇間的初戀感！

▲雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏，NT$999。（圖／雅詩蘭黛）

「芭蕾粉」唇膏推薦：植村秀 無色限玻光潤色嘟唇精華 #PK345

植村秀這支無色限玻光潤色嘟唇精華可說是護唇精華等級的唇彩，97%高比例護唇成分，上唇像覆上一層極薄保濕膜，瞬間帶來滑順水潤感。且質地輕透不黏，卻能呈現玻璃般透亮光澤，讓雙唇自然澎潤。#PK345 甜櫻桃為清透芭蕾粉調，特別適合淺唇色，單擦就能提亮氣色，日常素顏或作為打底都很加分。

▲植村秀 無色限玻光潤色嘟唇精華，NT$1,350。（圖／IG@shuuemura）

「芭蕾粉」唇膏推薦：ARMANI BEAUTY 訂製晶潤豐唇蜜 #34 冰封玫瑰

這款訂製晶潤豐唇蜜更像護唇精華＋豐唇彩妝，帶有微涼冰感與細緻暖感交錯，上唇能讓雙唇在視覺上變得更立體澎潤。裡面還含有細膩裸光微鑽粒子，在光線下透出低調閃耀，打造宛如自帶濾鏡的晶透光澤。#34冰封玫瑰是帶冷調的芭蕾粉色，融合淡淡玫瑰氣息，擦起來清冷又優雅，不僅提亮氣色，也讓整體妝容多了一點高級距離感，特別適合春夏使用。

▲ARMANI BEAUTY 訂製晶潤豐唇蜜，NT$1,650。（圖／ARMANI BEAUTY）

「芭蕾粉」唇膏推薦：YSL 情挑誘光嫩唇凍 #02幸運嫩粉

YSL的情挑誘光嫩唇凍，一抹即融，瞬間為雙唇補滿水分，同時柔化唇紋、提升整體細緻度。配方加入95%精油、高濃度玻尿酸與無花果精萃，兼顧潤澤與修護，長時間維持舒適水潤感。#02幸運嫩粉為帶細閃的芭蕾粉色調，透出自然裸粉光澤，清新不厚重，特別適合春夏妝容。無論素顏或淡妝搭配，都能輕鬆營造乾淨、輕盈又有氣質的好感唇感。

▲YSL 情挑誘光嫩唇凍，NT$1,650。（圖／YSL@Threads、@_ch.chiang）

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