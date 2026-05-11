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日網大推「擦了就能變Jennie」韓系高冷感唇釉　透出厭世又高級的氛圍

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文／美人圈

近期在Threads與日網掀起討論熱潮的「擦了就能變成Jennie」唇釉話題，讓不少冷調肌女孩瞬間被燒到！其中HERA 的#422號更被封為命定色，帶有透明感的粉嫩黏膜色，擦上後自然提氣色，同時又透出一絲厭世又高級的氛圍。本篇精選8款話題唇釉推薦，從冷調裸粉到微霧水光質地一次整理，幫你找到最適合自己的「Jennie同款唇色」！

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：HERA SENSUAL NUDE GLOSS #422 LINGERIE

韓國品牌HERA的唇釉#422 LINGERIE，以帶透明感的冷調粉嫩黏膜色為主調，輕輕一抹即可自然提亮唇色，打造出若有似無的好氣色。質地水潤卻不厚重，疊擦後更顯唇部立體感，同時帶出一種微微厭世、冷淡又高級的氛圍。特別適合冷調夏季人，能完美襯托膚色、提升整體精緻度，也難怪被網友封為「一擦就有Jennie感」的話題色號。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@herabeauty_official）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：HERA SENSUAL NUDE GLOSS #415 BROWNIE BOY

同系列的#415 BROWNIE BOY則以玫瑰調藕粉色為基底，帶有微微棕感，呈現出溫柔又帶點距離感的高級唇色。質地一上唇即展現水潤光澤，無需等待成膜，雖略帶黏度卻提升附著力，不易位移。薄擦時呈現清透滋養的玫瑰嫩感，棕調若隱若現；厚塗則轉為更濃郁的乾燥玫瑰色，散發秋冬氛圍，帶點像「乾棗玫瑰」般的成熟韻味，日常到約會都很耐看。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@herabeauty_official）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：3CE 果凍護唇蜜 #01 蜜桃果凍

3CE近期新推出的果凍護唇蜜在社群上也掀起不小的討論，其中#01 蜜桃果凍色號，以清透蜜桃色為基底，為雙唇注入自然粉嫩的水光感，輕鬆打造韓系嘟嫩唇。質地如水感凝膠般輕盈包覆，幾乎不黏膩、不沾髮，能柔焦修飾唇紋，呈現晶亮飽滿的果凍光澤。添加角鯊烷、甘油、玻尿酸與維他命E等保濕成分，兼具護唇效果，長時間維持水潤柔嫩。無論單擦或疊加，都能讓唇妝更顯立體透亮。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@3ce_official）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：Laka 玻璃光水潤唇膏 #222 蜜桃杏粉

Laka的玻璃水光唇膏為半透明奶霧質地，輕盈貼唇，能自然修飾唇紋，同時疊加出慵懶又精緻的淡顏妝感。上唇後轉化為玻璃糖衣般的透亮光澤，兼具保濕與持色效果，能依需求自由調整濃淡。其中#222 蜜桃杏粉以蜜桃杏粉為基底，揉合粉、棕與灰調，呈現帶有木質感的大人系裸粉色，低調卻充滿高級氛圍。無論通勤或約會，都能展現沉穩又溫柔的氣質，特別適合亞洲膚色。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Threads@_ch.chiang、IG@laka.taiwan）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：hince 清新水感冰透唇釉 #R031 薄霧玫瑰

hince清新水感冰透唇釉近期新推出的On Mute 系列全新3色，以柔霧色調為靈感，整體色調去除過多濃度，展現出帶有距離感的清冷氣質。其中#R031 薄霧玫瑰則以低飽和的裸棕玫瑰為主調，融合一抹裸杏色，呈現溫柔又耐看的高級霧感。且質地輕盈水透，上唇不黏不厚重，能自然貼合雙唇、柔化唇紋，打造若隱若現的層次感，營造出安靜又精緻的氛圍！

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@hince_official_tw）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：nuse 麗珠果漾唇蜜 #01 烏龍蜜桃

nuse麗珠果漾唇蜜主打保養型水光質地，延展性高、上唇瞬間透出清澈光澤，幾乎不帶黏感，整體妝效乾淨不厚重，沒有傳統唇蜜的油亮負擔，更接近原生唇色被水分撐起的自然澎潤感。#01 烏龍蜜桃以蜜桃色揉合淡淡茶調，甜而不膩、柔和耐看。對於唇紋較明顯或偏乾的雙唇特別友好，無論單擦或作為打底，都能提升後續唇妝服貼度與保濕度。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／nuse）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：fwee 玫瑰心動鎖色唇露 #GN02 Sweet Rose

fwee以玫瑰花瓣色階變化為靈感推出完整18色唇露系列，其中水光款特別迷人。質地服貼、透明度高，上唇像花瓣融在嘴唇上，呈現晶透濕亮卻不油膩的光澤感。#GN02 Sweet Rose是帶灰感的無花果玫瑰色，甜度被茶感中和後顯得格外溫柔耐看，水光裡多了一點成熟氣質。鎖色力在水光唇中表現亮眼，退色後依然漂亮。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@fwee_makeup）

韓系高冷感黏膜色唇彩推薦：alternativestereo 顏料罐保濕唇露 #No.9 可可奶油

alternativestereo的顏料罐保濕唇露質地為清爽唇露型，上唇輕盈不黏膩，能帶出自然晶透的水光澤。且添加綠茶籽油與維他命E等保濕成分，在妝效之外兼顧唇部滋潤。#No.9 可可奶油色號以玫瑰可可色為主調，融合棕調與柔和粉感，呈現溫柔又顯白的氣質唇色，如同可可揉合一抹玫瑰糖漿，甜而不膩、日常百搭，展現細緻柔和的韓系氛圍。

▲黏膜色唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／alternativestereo）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 唇釉

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