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Jennie同款墨鏡爆紅！低調時髦、修飾臉型　連最美超模都在戴

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Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想知道什麼單品會爆紅，看女星戴什麼就對了。尤其當街拍鏡頭捕捉到「私服」那一刻，沒有造型師加持，卻依然時髦到不行。這回直接把話題女星同款配件搜出來，其中討論度最高的，就是由Jennie親自帶火的墨鏡款，低調卻殺傷力極強，堪稱今年最值得入手的時髦武器。

Jennie同款墨鏡：極簡才是最高級的時尚語言

BLACKPINK成員Jennie在紐約街頭被多次捕捉，配戴的就是來自瑞典品牌CHIMI的EDITH系列墨鏡。這副墨鏡在一票浮誇設計中脫穎而出，細長的貓眼輪廓修飾臉型，斜切線條則讓整體多了一點銳利感，但又不會過於張揚。

Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲。（圖／品牌提供）

Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲。（圖／品牌提供）

它幾乎沒有明顯Logo，靠比例與線條撐起存在感，讓整體看起來既精緻又毫不費力。Jennie憑藉其獨到的時尚敏銳度，無論是搭配細肩帶禮服、帥氣個性的私服，甚至只是簡單毛衣＋牛仔褲，都能瞬間把造型拉到一個更高級的層次。

Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲。（圖／品牌提供）

超模與時尚圈都在戴：一副撐起全場的存在感

這副EDITH墨鏡可不是只有Jennie在愛。超模Vittoria Ceretti也多次配戴出鏡，從日常街拍到正式場合都能駕馭，證明它的搭配彈性非常高。

Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲。（圖／品牌提供）

而在時尚圈同樣話題滿滿的雙胞胎Simi & Haze，則選擇光學眼鏡版本，把這個系列帶入更知性的風格領域。其實在更早之前，EDITH系列因Kendall Jenner高度曝光而備受矚目，如今再加上Jennie的帶貨力，直接晉升為「本季必收名單」。這種從超模到KOL全面淪陷的狀態，很難不讓人心動。

Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲（圖／品牌提供）

CHIMI EDITH 系列不只好看，連機能都幫你想好了

除了外型，EDITH系列在實用性上也沒有偷懶。墨鏡款搭載CR39鏡片，不僅具備防眩光功能，還能提供完整的UVA／ UVB防護，長時間配戴依然舒適輕盈。換句話說，不只是拍照好看，日常通勤或旅行也完全OK。

而光學眼鏡則採用再生醋酸纖維製作，兼具彈性與穩定度，可依需求配鏡，也能單純作為造型單品使用。這種「一副多用」的設計，對於講求效率與風格並存的現代人來說，真的很加分。

Jennie同款墨鏡爆紅！連超模都在戴，低調時髦又百搭、修飾臉型效果超好

▲CHIMI EDITH 系列光學眼鏡（左）及墨鏡(（右）／7,280元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, Jennie, 墨鏡

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