日本必買「腋下美白、止汗」推薦　網友大推清爽一整天

文／美人圈

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦來啦！夏天一到，最怕衣服腋下出現汗漬，甚至還有發黃、異味等尷尬狀況。日本向來很注重保養細節，當然也推出不少針對腋下保養的好物，從止汗、除臭到提亮暗沉通通有。以下就來盤點多款日本必買的腋下保養好物，夏天想清爽又自在，這篇一定要收！

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：8Ｘ4 止汗膏

日本女生最新的隨身秘密武器！日本花王旗下品牌「8×4」推出的全新止汗膏，特殊的膏體設計，以粉撲沾取後可輕鬆塗抹在任何需要止汗的部位，例如：腋下、胸口、髮際線等處，全身上下都乾爽無味道，最棒的是，這款是無香設計，想噴香水的人也不怕香氣打架，一推出就隨即攻佔美妝熱銷榜，迅速成為日本女生人手一顆、隨身攜帶的清爽好物。

▲（圖／8×4）

完整開箱影片

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：Deonatulle soft stone 爽身消臭止汗石

日本網紅等級的止汗石！自推出以來，連續多年稱霸日本美妝排行榜，以成分「明礬石」從根源防止腋下爆汗及發臭，質地輕盈好吸收，塗抹後會形成一道不黏膩的清爽隱形薄膜，讓異味來源的雜菌無法附著，真正清爽整天！

▲（圖／IG@deonatulle）

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：BODY-GA 藥用除臭止汗膏 OZ

爆汗人必收！這款由日本老字號明治藥品和上市公司Pharma Foods聯手打造，以氯羥基鋁做為主打成分，同時添加高達11種的植物性保濕成分，溫和無香，一抹長效止汗、減緩異味產生，難怪獲得大批日本網友推崇！

▲（圖／BODY-GA）

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：SINSIN Pharm 止汗精華

來自韓國的止汗精華，在日本擁有高人氣！尤其容易流汗的人，這款含有氯化鋁，能物理性地緊密阻止汗水，標榜即使全身大汗淋漓，只要塗了這款就能保持乾爽，效果驚人！此外，敏感肌更推薦使用粉紅色款 ，相對溫和不刺激。提醒，「止汗」相關的產品，建議洗完澡就塗抹，效果更好。

▲（圖／SINSIN Pharm）

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：maputi 私密處美白精華

成功止汗、除臭之後，腋下肌膚的透亮與滑嫩感也同樣重要！這款曾拿下@cosme榜單TOP3，以溫和草本成分為主，包含越橘葉、向日葵籽油、洋甘菊、迷迭香、薰衣草等，不只可以用在腋下，也很適合局部保養大腿內側、膝蓋、手肘等容易暗沉的部位。品牌建議洗澡後塗抹在局部肌膚，並輕輕按摩至吸收，最好在洗完澡後半小時內使用，一天最多可使用兩次。

▲（圖／IG@maputi_official）

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：himecoto 白腋下姬去角質橡皮擦

日本高人氣「腋下橡皮擦」！富含AHA果酸與高嶺土成分，能溫和代謝腋下老廢角質，並帶走累積的髒污與多餘油脂，幫助肌膚摸起來更細緻滑嫩。同時添加透明質酸、玻尿酸等保濕成分，清潔後也不容易乾澀。使用時只要厚塗在「乾燥」的腋下肌膚，等待3分鐘後，再以畫圈方式按摩20至30秒，會出現類似橡皮擦屑的顆粒感，最後用濕紙巾擦乾或以清水洗淨即可。持續使用下來，讓腋下肌膚更有光滑水嫩感。

▲（圖／himecoto）

日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦：Pukupuku 小蘇打腋下泡泡清潔

溫和代謝！這款是以小蘇打為主要成分，主打透過細緻泡沫，深入毛孔做到深度清潔，將髒污帶走，因此更建議在手上搓揉起泡後，局部厚敷在腋下、關節等暗沉部位，等待約1至2分鐘再以清水洗淨即可。

▲（圖／Pukupuku）

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