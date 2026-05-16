「長柄單肩包」成今年最火包型　Karina、Felix同款照著買不會錯

文／美人圈

2026包包流行趨勢中，「長柄單肩包」悄悄成為時尚圈的新焦點！相較過去貼腋短肩帶設計，今年更強調修長肩帶與貼身包型，不僅能自然拉長身形比例，也為整體穿搭增添一份隨性又優雅的氛圍。就連不少時尚icon如Karina、高胤禎、Felix等也紛紛跟上這股熱潮，成為今年最值得關注的關鍵包型之一。本篇也搶先整理出2026必入手的長柄單肩包清單，照著買不會錯。

▲長柄單肩包是2026包款流行趨勢。（圖／IG@katarinabluu、topstarnews）

2026長柄單肩包推薦：CHANEL 小型購物包

在2026 CHANEL春夏秀場上大放異彩的，正是這款小型購物包，高胤禎也在IG連發多張同款上身照，話題度瞬間飆升！由新任創意總監Matthieu Blazy操刀設計，延續品牌經典菱格紋與金色雙C Logo，搭配修長雙肩帶設計，不僅貼合今年長柄單肩包趨勢，也讓整體造型多了一份優雅又俐落的時髦感。

▲CHANEL 小型購物包，NT$240,500。（高胤禎同款）。（圖／CHANEL）

▲高胤禎。（圖／IG@goyounjung）

2026長柄單肩包推薦：Louis Vuitton Squire East West

老花迷在2026絕對要鎖定Louis Vuitton最新Squire East West！近期Felix與王淨都搶先上身，男女都能輕鬆駕馭，話題度持續飆升。Squire之名源自1934年經典Alma的歷史原型，並以全新East West橫式輪廓重新演繹，展現從容又俐落的都會氣息。包款採用品牌標誌性Monogram帆布，搭配滑面皮革飾邊與金色掛鎖細節，內部貼袋設計也兼具實用收納機能，時髦與機能一次到位。

▲Louis Vuitton Squire East West，NT$77,000（Felix、王淨同款）。（圖／Louis Vuitton）

2026長柄單肩包推薦：Prada Bonnie 中號皮革手袋

由Karina上身帶貨的Prada Bonnie中號皮革手袋，以修長肩帶搭配橫式包身設計，完美呼應今年長柄單肩包的流行趨勢。包款採用柔軟皮革打造，搭配品牌經典三角Logo與俐落結構線條，整體呈現低調又優雅的都會氣息，不論通勤或日常穿搭都能輕鬆駕馭。

▲Prada Bonnie 中號皮革手袋，NT$98,000（Karina同款）。（圖／Prada）

▲Karina拎著Prada Bonnie 中號皮革手袋。（圖／@katarinabluu）

2026長柄單肩包推薦：PRADA Galleria 皮革手袋

《21世紀大君夫人》中IU手拎的PRADA Galleria皮革手袋也是財閥千金造型中的經典代表！以品牌標誌性的Saffiano皮革打造，硬挺俐落的梯形輪廓搭配經典三角Logo，展現幹練又優雅的都會氣場。清新亮眼的黃色款更為整體造型增添活力感，完美詮釋成熙周自信又從容的千金形象。

▲PRADA Galleria 皮革手袋，NT$150,000（IU同款）。（圖／IG@dlwlrma、PRADA）

2026長柄單肩包推薦：Goyard Bonbonnière 包

低調派老花迷一定會被Goyard新力軍Bonbonnière燒到！這款包以修長手柄搭配細長East-West法棍輪廓，完美呼應2026長柄單肩包的流行趨勢。經典Goyardine帆布結合皮革飾邊，既保留品牌辨識度，又帶出俐落優雅的都會感；加上輕巧尺寸卻具備日常收納容量，不論通勤或週末外出都能輕鬆駕馭，是兼具實用與時髦度的長柄包代表款。

▲Goyard Bonbonnière 包，價格店洽。（圖／Goyard）

2026長柄單肩包推薦：LOEWE Panta Amazona 31 cropped bag

老花與極簡派都會被燒到的LOEWE Panta Amazona 31 cropped bag，以修長的East-West橫長輪廓搭配亮面小牛皮材質，靈感延續品牌經典Amazona波士頓包輪廓，並加入更現代的cropped比例設計，使整體線條看起來更加俐落輕盈；搭配標誌性掛鎖細節與柔韌皮革質地，不僅展現低調奢華的品牌辨識度，也讓日常通勤或週末外出都能維持優雅又率性的都會氣息。

▲LOEWE Panta Amazona 31 cropped bag，NT$165,000。（圖／LOEWE）

2026長柄單肩包推薦：Miu Miu Beau 納帕軟皮手袋

Miu Miu Beau納帕軟皮手袋光是帶有仿舊感的復古外型就讓人眼睛一亮，揹出門完全不擔心撞包！修長手柄搭配細長East-West橫式輪廓包身拎起來態度滿分，柔軟納帕皮革呈現自然光澤與做舊質感，再加上標誌性吊飾細節，為整體造型增添一點隨性又帶個性的時髦氛圍，是喜歡復古風格女孩絕對會愛上的話題款。

▲Miu Miu Beau 納帕軟皮手袋。（圖／Miu Miu）

2026長柄單肩包推薦：Balenciaga Le City Bag East-west in Volcanic Rock

Balenciaga經典Le City Bag以East-West橫向比例重新詮釋，修長包型搭配長柄肩帶，上肩後自然貼合身形，展現率性又帶點慵懶的都會氣息。標誌性鉚釘、拉鍊口袋與流蘇細節完整保留，搭配仿舊質感皮革與「Volcanic Rock」灰色調，低調卻極具個性，無論日常通勤或週末造型都能輕鬆駕馭，是近年長柄肩背包中辨識度極高的一款。

▲2026長柄單肩包推薦：Balenciaga Le City Bag East-west in Volcanic Rock，NT$76,500。（圖／Balenciaga）

2026長柄單肩包推薦：Longchamp Looong

Looong是時髦人士不可或缺的風格單品，以柔軟如馬鞍般的小牛皮包身向馬術皮具工藝致意，修長橫向輪廓結合略帶三角的線條與細緻圓弧，兩側內收側片勾勒出立體結構，背上身自帶低調優雅氣場。包款推出深黑、摩卡棕、東加豆色，以及天空藍與開心果綠等五款色調，從經典到春季流行一應俱全；可調式細肩帶可肩背或手提，外型俐落精巧、收納機能恰到好處，輕鬆遊走於日常與晚宴之間，並散發帶有九〇年代氛圍的率性時髦感。

▲Longchamp Looong ，NT$23,500 （金世正同款）。（圖／Longchamp）

▲金世正。（圖／IG@clean_0828）

2026長柄單肩包推薦：COACH 經典 SIGNATURE KISSLOCK BARREL 28 手袋

COACH經典SIGNATURE KISSLOCK BARREL 28以復古圓筒包型搭配標誌性Kisslock口金設計，散發濃濃復古學院氣息，長柄肩帶設計上肩俐落又優雅。滿版Signature老花結合金色五金細節，提升整體精緻度，同時圓潤包身也讓造型更顯可愛感，無論搭配日常通勤或週末休閒穿搭都相當加分，是兼具實用與造型感的入門精品好選擇。

▲COACH 經典 SIGNATURE KISSLOCK BARREL 28 手袋 ，NT$14,800。（圖／COACH）

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