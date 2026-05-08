炒菜油別亂買！營養師：別只看發煙點、「脂肪酸比例」才是關鍵

▲挑選料理用油有技巧。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

料理用油怎麼挑？營養師高敏敏分享，買油不能只看發煙點，還要看脂肪酸組成。一般來說，Omega-9穩定度較高，適合較高溫料理；Omega-3是重要不飽和脂肪酸，但較怕高溫；Omega-6雖是必需脂肪酸，但現代飲食中常見，攝取比例也要留意。

#高溫料理：優先看Omega-9與精製油

快炒、煎肉、爆香等料理，建議選擇穩定度較高、較適合加熱的油品。像是苦茶油、精製酪梨油、玄米油，都可作為高溫料理選項。重點不是「溫度越高越好」，而是油脂在加熱過程中是否相對穩定。

#中火、涼拌：補充Omega-3與抗氧化營養

若是中火料理、拌菜、沙拉或熟食淋油，可選擇初榨橄欖油、薺藍籽油、芥花油。其中薺藍籽油常被提到的特色，是含有較高比例的植物性Omega-3 ALA，部分資料顯示約可達35%至40%。但Omega-3較不耐高溫，建議以冷拌、低溫或起鍋後添加為主，避免長時間大火加熱。

#高Omega-6油品：外食族在家可減量

大豆油、葵花油、葡萄籽油常見於加工食品與外食環境，部分油品Omega-6比例偏高，例如大豆油、葵花油都屬亞麻油酸比例較高的油品。

Omega-6本身不是壞油，也是人體需要的必需脂肪酸；問題在於外食、加工食品已容易攝取，若在家又大量使用，整體比例可能失衡。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）