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「最美護手霜」誰能說不！經典MISS DIOR少女香＋格拉斯玫瑰花水基底太欠收

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著香氛保養越來越受到重視，「香氛護手霜」也成為許多人包包裡不可或缺的小物。不只是滋潤雙手，更能透過淡雅香氣提升日常儀式感，讓每次補擦都像替心情重新充電，從清新花果香到溫柔木質調，不同香氣也能展現個人風格，在乾燥季節裡兼顧保養與氛圍感，成為實用又療癒的隨身單品。

＃DIOR MISS DIOR花漾迪奧護手霜，50ML、售價2,050元

DIOR,迪奧,Maison Francis Kurkdjian,歐舒丹,保養,香氛,香氛護手霜,護手霜。（圖／記者李薇攝）

繼萬用的修護霜之後，亞洲地區熱賣的冠軍香氣MISS DIOR也迎來了全新的家族成員花漾迪奧護手霜，粉紅色的包裝設繼簡直美進每個女孩心裡，不僅香味延續經典的浪漫花香，護手霜更是選用格拉斯玫瑰花水為基底，水感的質地一抹滋潤又快速吸收，僅留下極致的親膚香氣，絕對是「最美護手霜」。

＃Maison Francis Kurkdjian 水晶之燄香氛護手霜，70ml、售價3,000元

DIOR,迪奧,Maison Francis Kurkdjian,歐舒丹,保養,香氛,香氛護手霜,護手霜。（圖／記者李薇攝）

別具個性的香氛品牌Maison Francis Kurkdjian打造出多款具有代表性的香氣，不只是香氛作品受到資深香迷爭相收藏，即使是同香氣的其他身體保養，也都是由創辦人Francis Kurkdjian親自監督，保持香氣的一致性；而水晶之燄也終於在2026迎來香氛護手霜，具有火焰般的暖意木質調，更顯優雅大氣。

＃歐舒丹 杏仁極緻護手霜，75ml、售價900元

DIOR,迪奧,Maison Francis Kurkdjian,歐舒丹,保養,香氛,香氛護手霜,護手霜。（圖／記者李薇攝）

杏仁帶有淡淡堅果氣息，可謂是讓苦澀的人生多了一抹令人期待的香甜，在杏仁極緻柔膚沐浴油上市之後，以高滋潤度躍升為熱賣明星商品，這次再度將幸福香氣延續到全部的身體養護，其中，杏仁極緻護手霜透過冷壓萃取工藝淬鍊天然杏仁油的純淨能量，保留高品質的維生素E、強效抗氧化成分與精華脂肪酸，賦予肌膚潤而不膩的細緻呵護。

關鍵字：

DIOR, 迪奧, Maison Francis Kurkdjian, 歐舒丹, 保養, 香氛, 香氛護手霜, 護手霜

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