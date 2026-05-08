容易想太多的人注意！6種日常內耗情境你中了幾個？





▲內耗容易消耗情緒，別無形中累積壓力。（圖／翻攝自FB/Jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些疲累，不是因為事情太多，而是因為腦袋一直停不下來。從擔心別人怎麼看自己、害怕說錯話，到反覆檢討每個細節，很多人其實都在無意間消耗情緒。盤點常見的6個內耗情境，讓你學習別都把壓力丟給自己。

#總覺得自己不夠好

很多人明明已經做得不錯，卻還是習慣先看到自己的不足。像是工作完成了，第一個反應不是鬆一口氣，而是開始想：「是不是還能更好？」久了之後，生活會變得像永遠考不完的試。試著把「一定要很好」改成「先做到現在能做到的」。允許自己有普通的時候，其實也是一種穩定情緒的方式。

#害怕讓別人失望

明明不想答應，卻還是硬著頭皮說好；明明很累，還是習慣配合所有人。很多內耗的人，都有一種「不能造成別人困擾」的壓力，最後卻變成一直委屈自己。建議可以開始練習「小幅度拒絕」，像是：「我今天可能沒辦法。」不用每次都解釋很多，也不用把所有責任攬在自己身上。

#一直反覆想同一件事

睡前重播白天對話、回家後還在想工作細節，甚至一句話能卡在心裡好幾天，因為這樣的方式，反而讓自己的情緒越來越重，建議給自己設立一個「停止時間」，告訴自己現在先不想，隔一天再去看，情緒也沒有那麼強烈。

#太在意別人的反應

別人語氣冷一點、訊息慢回一點，就開始擔心是不是自己做錯事。請試著提醒自己：別人的情緒，不一定和你有關。

很多時候對方只是忙、累，或剛好狀態不好，不需要立刻把原因往自己身上套。

#習慣把情緒悶住

難過不敢說、生氣也不表達，久了之後，看起來沒事，其實心裡很累。長期壓抑情緒的人，常會在某個瞬間突然崩潰，因為情緒從來沒有真正被處理。建議一定要為情緒找到出口，可以寫下來、和信任的人聊聊，或先承認：「我現在真的不太舒服。」

#什麼都想控制

希望事情照計畫走、希望每個人都有明確回應，一旦出現變數就開始焦慮。你的壓力是來自於你想過度掌控所有事情，請練習接受「有些事本來就不會完全照預期」，也不是所有結果都能被控制。