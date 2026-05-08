周杰倫穿過600萬丹寧褲還不夠　加碼訂製專屬奢華皮衣

▲周杰倫曾穿Chrome Hearts外套搭配要價超過600萬元的法國坎城店開幕限定鑲鑽牛仔褲。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

華語流行樂天王周杰倫是藝術圈赫赫有名的收藏家，在時尚圈也有不小的影響力，身兼瑞士名錶帝舵（Tudor）、法國時尚品牌Dior、德國精品行李箱RIMOWA等名牌代言人，私下對穿搭相當講究，近日他曬出不同皮料拼接的格紋皮衣局部照片，皮衣上飾以他的英文名「JAY CHOU」，眼尖的粉絲立刻認出是高端銀飾品牌Chrome Hearts的訂製款。





▲周杰倫曬出裝飾他名字的特別訂製款Chrome Hearts皮衣。（圖／翻攝jaychou IG）

1988年Richard Stark在洛杉磯的車庫創立Chrome Hearts，熱愛重機的他起初只為自己設計皮革配件，逐漸發展出酷味十足的高端銀飾，特別是哥德風十字架的設計與品牌劃上等號，深受時尚潮人追捧，近幾年其服裝也大受歡迎，周杰倫曾穿過Chrome Hearts Canes Exclusive Diamond Crosses Sliver Jeans，為法國坎城專賣店的限定款，飾有招牌的哥德式銀飾外，褲管兩旁18個十字架上亦以特別鑲鑽處理，一件丹寧褲價值超過600萬元。





▲周杰倫宣傳全新專輯《太陽之子》同名主打歌，穿代言品牌Dior正裝搭配項鍊。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫驚人的收藏不僅於此，近日更入手Chrome Hearts特別訂製的皮衣，裝飾他的名字彰顯獨特性，他分享皮衣局部照寫下「好像蠻適合演唱會，只不過最近太熱了」，粉絲已迫不及待想看他穿上的模樣，建議他「裡面可以不用穿」，或請已在澳洲展開新生活的他帶回已下雪的墨爾本穿。

