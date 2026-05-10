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10款話題輕奢通勤大包盤點！Longchamp、Coach到Polène實用高級感全滿足

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記者鮑璿安／綜合報導

對於上班族而言，挑選一顆百搭時髦的通勤包款絕對是頭等大事，這回就盤點 10 款值得入手的大容量輕奢包，不僅設計感簡潔俐落，而且落在中價位不傷荷包。從極簡法式風格代表Longchamp到Polène，還有高飽和色系的Polo Ralph Lauren Polo Play與話題韓包一次整理，實用派與時髦控都能找到命定款！

1. Longchamp Le Smart

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ 金世正示範Le Smart 包款。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Le Smart 包系列手提包NT$45,000。（圖／品牌提供）

Le Smart 走的是很耐看的法式極簡路線，柔軟皮革搭配俐落線條，包身沒有過多繁複裝飾，反而更能凸顯質感。最大亮點在於可調節束帶設計，讓包型能隨造型變化出不同表情，不論是日常通勤、下班赴約，甚至短程旅行都很好搭。若你喜歡的是一顆既有份量感、又不會過度張揚的包，Le Smart 很有機會成為長期愛用款。

2. Polo Ralph Lauren Polo Play

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲Polo Play系列形象大片由aespa 成員 Winter 於首爾街頭拍攝 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲「Polo Play」皮革小型托特斜背包NT$15,880；帆布大型托特包NT$13,880 。（圖／品牌提供）

Polo Play 乍看像一只線條很乾淨的菜籃包，實際上最吸引人的，是它一體成型的包身與手柄設計，讓整體輪廓看起來更柔和流暢。撞色小馬標誌與「Polo by Ralph Lauren」字樣增加辨識度，高飽和色彩則替通勤穿搭注入活力，完全不需要思考如何搭配，拎上就出門，直接是鬆弛感滿分。

3. Tory Burch Romy 水桶包

▲▼ 10款話題輕奢通勤大包盤點 。（圖／翻攝自官網）

▲宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處 。（圖／翻攝自官網）

▲TORY BURCH Romy NT1,900。（圖／翻攝自官網）

▲TORY BURCH Romy NT21,900。（圖／翻攝自官網）

宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處。柔軟荔枝皮革讓它看起來更鬆弛，也比較不會有正式包款的距離感；內部則配置拉鍊口袋，讓小物收納更俐落。它是一款介於精緻與隨性之間的包，很適合生活節奏快、卻仍想保留一點優雅感的都會女生。

4. Coach Brooklyn 39

▲▼ 10款話題輕奢通勤大包盤點 。（圖／翻攝自官網）

▲BROOKLYN 39 單肩手袋NT$19,800 。（圖／翻攝自官網）

如果你的通勤內容真的包括筆電，那麼 Coach Brooklyn 39 可以直接列入考慮。這款包以雙面麂皮打造，手感柔軟但份量十足，內部空間寬敞到可容納 15 吋筆電，對需要帶電腦上下班的人來說非常加分。寬版肩帶和磁扣設計也讓使用上更輕鬆，整體有種很俐落的紐約都會感。

5. RABEANCO DON Hobo Bag

▲▼ 小眾包 。（圖／品牌提供）

▲人氣女星「趙露思」同款RABEANCO DON Hobo Bag 。（圖／品牌提供）

DON Hobo Bag 近期因趙露思帶動話題，熱度明顯上升，它的特色在於包身自然垂墜的弧形輪廓，沒有過度刻意的銳利感，反而透出一種柔和但有力量的氣質。

6. Michael Kors Nolita Bag

▲▼mk 。（圖／品牌提供）

▲ MICHAEL KORS NOLITA深紅色肩背包，NT$12,800。（圖／品牌提供）

靈感來自紐約曼哈頓 Nolita 街區，Nolita Bag 一直都是 Michael Kors 裡很適合都會生活的實用款。包身線條慵懶柔軟，但不會顯得沒精神，反而有種自在又有態度的都會感。對於平常喜歡俐落穿搭、但不想背太硬挺公事包的人來說，它會是很好上手的一款。

7. ISSEY MIYAKE LUCENT METALLIC

▲▼ 10款話題輕奢通勤大包盤點 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 10款話題輕奢通勤大包盤點 。（圖／翻攝自官網）

▲LUCENT METALLIC ，NT$13,600 。（圖／翻攝自官網）

若你想讓通勤造型多一點亮點，LUCENT METALLIC 絕對能做到，品牌標誌性的三角片結構搭配偏光金屬搪瓷面料，在光線下會折射出非常清新的春夏感。

8. Cafuné Ori Shoulder Bag

▲▼ 10款話題輕奢通勤大包盤點 。（圖／翻攝自官網）

▲Ori Shoulder Bag 則是其中相當適合通勤的一款，圖為迷你款，另有大尺寸托特包款式 。（圖／翻攝自官網）

來自香港的 Cafuné 近年話題度很高，Ori Shoulder Bag 則是其中相當適合通勤的一款。它延續 Ori 系列的建築感線條，並把包型收進更俐落的 East-West 比例裡。風琴式結構搭配磁吸開合，取物非常方便，而且容量足夠容納 iPad 與各種日常用品。

9. Polène Cyme Tote

▲▼ 10款話題輕奢通勤大包盤點 。（圖／翻攝自官網）

法國小眾包袋品牌Polène 一直很擅長在雕塑感與日常感之間取得平衡，Cyme Tote 也不例外。包身以柔軟曲線和立體褶皺勾勒出層次，背起來會自然貼合身形，不會有大托特包常見的笨重感。手提、肘挎或肩背都成立，是那種低調卻很容易被看見質感的包。

10. STAND OIL Breezy Bag

▲▼ Stand Oil 。（圖／品牌提供）

▲金高恩當天以甜美俐落造型搭配 Breezy Bag Mini 微風包亮相 。（圖／品牌提供）

▲▼ Stand Oil 。（圖／品牌提供）

▲Stand Oil Breezy Bag Mini，NT$3,780 。（圖／品牌提供）

南韓包袋品牌 STAND OIL 近年人氣越來越高，Breezy Bag 也是其中很適合上班族的熱門款。金高恩示範的霧白色版本搭配星扣皮革鑰匙圈，看起來甜美但不幼稚。這款包最迷人的，是柔軟包型和自然褶皺帶來的輕盈感，背起來很有鬆弛氣氛，也很符合現在大家喜歡的韓系簡約風。

關鍵字：

通勤包, 輕奢包, 上班族, 時尚包款, 中價位

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