想離職卻不知道怎麼說？3個開口重點學起來　成熟轉身不失禮





▲想離職卻不知道怎麼說？3個開口重點學起來。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

離職這件事，很多人真正卡住的不是「要不要走」，而是「到底該怎麼開口」。怕主管錯愕、怕同事尷尬，也怕自己一緊張就把場面弄得很難收。但其實提離職不一定要很戲劇化，重點從來不是講得多動人，而是把話說得清楚、體面，讓彼此都保有餘地。以下這 3 個重點，就是開口前最值得先想好的事。

1. 先確定想法，再開口

提離職前，最重要的是先把自己的決定想清楚。不要因為一時情緒、剛被唸完、剛加班到崩潰就衝動提辭呈。你可以先問自己，是想換跑道、薪資不符期待、工作內容不適合，還是真的已經沒有繼續留下的理由。當你心裡夠確定，開口時才不會搖擺，也比較不容易被幾句慰留就打亂。離職是職涯選擇，不是情緒發洩，這一點很重要。

2. 說重點，不必講太多情緒

真正開口時，語氣越平穩越好，你可以簡單明確地表達：「我已經做好規劃，想在某個時間點離職。」理由不需要鉅細靡遺，也不用把所有委屈一次倒完。過度情緒化的內容，往往只會讓場面更難看。把離職原因講到能交代清楚就好，像是生涯規劃、個人安排、職務方向調整，這些都是成熟也常見的說法。重點是態度真誠，但保留分寸。

3. 留下好印象

很多人以為離職就是終於解脫，但越是要走，越能看出一個人的職場成熟度。提離職時，最好同步表達交接意願，像是願意整理工作流程、交接檔案，或協助把手上專案告一段落。這不只是禮貌，也是替自己留後路，職場圈子其實比想像中小，今天的主管、同事，未來都可能成為人脈。把最後一段路走穩，比一時痛快更值得。