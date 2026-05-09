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最近什麼都不想做？3個方法幫你慢慢走出低能量狀態

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▲▼3個方法幫你慢慢走出低能量狀態 。（圖／Unsplash）

▲別逼自己立刻振作，用對方法讓自己慢慢好起來。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候不是因為遇到什麼特別情況，卻莫名對很多事失去動力，像是起床覺得累、訊息懶得回、連原本喜歡的事情都提不起興趣，這種「低能量狀態」其實或多或少都遇過，與其逼自己立刻振作，不如先從生活節奏慢慢調整，讓狀態一點一點回來。

很多人的低能量，不一定來自單一事件，而是長時間累積的疲憊感。像是工作壓力、人際消耗、睡眠不規律，甚至長期資訊過載，都可能讓大腦一直處在「沒有真正休息」的狀態，這時候別急著恢復，而是漸進式調整才正確。

#先別急著逼自己恢復效率

低能量時最容易陷入的循環，就是一邊沒力氣、一邊又責怪自己不夠努力。當壓力越來越大，反而更容易什麼都做不下去。比起立刻要求自己「變積極」，更重要的是先降低心理負擔。像是把待辦事項拆小、完成一件小事就休息，通常比硬撐更有效。

#少滑手機消耗能量

很多人低能量時會一直滑社群，想讓自己放空，但資訊量過大其實可能讓大腦更疲憊。尤其短影音容易讓注意力持續被切換，休息完反而還是覺得累，可以試著睡前半小時不看手機、起床後不要立刻打開社群。

#不一定要「很正能量」才算恢復

很多人會以為，狀態變好代表要立刻充滿熱情，但其實真正的恢復，很多時候只是開始願意吃飯、願意出門、願意回訊息。低能量時期不用急著變成另一個人，而是先讓生活慢慢回到自己能負擔的節奏。

關鍵字：

低能量, 疲憊, 生活節奏, 心理調適, 減壓

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