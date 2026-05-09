清新系香氛回歸！5款春夏新香用果香、花香與綠意打開好心情

記者曾怡嘉／台北報導

春夏香氛不只追求清爽，也更強調層次與個性。從草莓果香、普羅旺斯花海到薄荷辛香木質調，近期多款新香都以「乾淨、明亮、好親近」作為主軸，適合日常通勤、假期出遊或想替心情換季時使用。

#伊麗莎白雅頓

▲伊麗莎白雅頓 綠茶草莓羅勒香水，100ml，1,800元。

伊麗莎白雅頓為經典綠茶系列注入新靈感，推出綠茶草莓羅勒香水。前調以清甜草莓開場，帶出輕盈多汁的果香印象；中調加入新鮮羅勒，讓清新感多了一點草本個性。後調則以溫暖麝香與白樺收尾，最後回到標誌性的綠茶清香，整體像走進帶有香草氣息的雅頓花園，清爽但不單薄。

#三宅一生

▲三宅一生 曙光淡香精，100ml，5,150元。

三宅一生曙光淡香精以綠柑橘與橙花揭開序幕，呈現多汁、明亮又帶純淨感的第一印象。中調加入小蒼蘭與白麝香，讓香氣從清新轉為柔和，像拂曉光線包覆肌膚。尾韻則以開心果木質香調收束，為整體加入溫潤厚度，適合偏好乾淨花香、又想要一點柔軟木質感的人。

#歐舒丹

▲歐舒丹 限量金合歡馬鞭草淡香水，50ml，2,580元。

限量金合歡馬鞭草淡香水以金合歡與馬鞭草為主角，將香氣氛圍拉往普羅旺斯露台上的「金色時光」。一噴帶出陽光般柔和暖香，也有馬鞭草的清新感平衡甜暖氣息，適合想用香氣營造度假感、又不希望太厚重的人。

#Atelier Cologne

▲Atelier Cologne 精醇系列 無欲裸芍淡香精，100ml，5,800元。

跳脫傳統芍藥常見的濃郁粉感。前調以義大利西西里島蜜橘精萃開場，明亮輕快；中調透過玫瑰花瓣精油與馬達加斯加天竺葵，勾勒芍藥綻放時的水潤與綠意；尾韻以白麝香收束，留下貼膚、溫潤的乾淨餘香。

#潘海利根

▲潘海利根 非凡薄荷淡香精，100ml，9,580元。

以薄荷作為第一印象，清醒俐落，隨後黑胡椒帶出辛香節奏。中調的快樂鼠尾草與紫羅蘭葉讓綠意更立體，尾韻則由聖木、絲柏與香根草堆疊出溫潤木質基調。清新、辛香與木質並行，辨識度鮮明，適合偏好中性調、俐落香氣的人。