fb ig video search mobile ETtoday

清新系香氛回歸！5款春夏新香用果香、花香與綠意打開好心情

>

記者曾怡嘉／台北報導

春夏香氛不只追求清爽，也更強調層次與個性。從草莓果香、普羅旺斯花海到薄荷辛香木質調，近期多款新香都以「乾淨、明亮、好親近」作為主軸，適合日常通勤、假期出遊或想替心情換季時使用。

#伊麗莎白雅頓

▲▼香氛。（圖／品牌提供）

▲伊麗莎白雅頓 綠茶草莓羅勒香水，100ml，1,800元。

伊麗莎白雅頓為經典綠茶系列注入新靈感，推出綠茶草莓羅勒香水。前調以清甜草莓開場，帶出輕盈多汁的果香印象；中調加入新鮮羅勒，讓清新感多了一點草本個性。後調則以溫暖麝香與白樺收尾，最後回到標誌性的綠茶清香，整體像走進帶有香草氣息的雅頓花園，清爽但不單薄。

#三宅一生

▲▼香氛。（圖／品牌提供）

▲三宅一生 曙光淡香精，100ml，5,150元。

三宅一生曙光淡香精以綠柑橘與橙花揭開序幕，呈現多汁、明亮又帶純淨感的第一印象。中調加入小蒼蘭與白麝香，讓香氣從清新轉為柔和，像拂曉光線包覆肌膚。尾韻則以開心果木質香調收束，為整體加入溫潤厚度，適合偏好乾淨花香、又想要一點柔軟木質感的人。

#歐舒丹

▲▼香氛。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 限量金合歡馬鞭草淡香水，50ml，2,580元。

限量金合歡馬鞭草淡香水以金合歡與馬鞭草為主角，將香氣氛圍拉往普羅旺斯露台上的「金色時光」。一噴帶出陽光般柔和暖香，也有馬鞭草的清新感平衡甜暖氣息，適合想用香氣營造度假感、又不希望太厚重的人。

#Atelier Cologne

▲▼香氛。（圖／品牌提供）

▲Atelier Cologne 精醇系列 無欲裸芍淡香精，100ml，5,800元。

跳脫傳統芍藥常見的濃郁粉感。前調以義大利西西里島蜜橘精萃開場，明亮輕快；中調透過玫瑰花瓣精油與馬達加斯加天竺葵，勾勒芍藥綻放時的水潤與綠意；尾韻以白麝香收束，留下貼膚、溫潤的乾淨餘香。

#潘海利根

▲▼香氛。（圖／品牌提供）

▲潘海利根 非凡薄荷淡香精，100ml，9,580元。

以薄荷作為第一印象，清醒俐落，隨後黑胡椒帶出辛香節奏。中調的快樂鼠尾草與紫羅蘭葉讓綠意更立體，尾韻則由聖木、絲柏與香根草堆疊出溫潤木質基調。清新、辛香與木質並行，辨識度鮮明，適合偏好中性調、俐落香氣的人。

關鍵字：

香氛, 春夏, 清新, 木質調, 果香

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

會把女友寵成公主的三大星座！TOP 1公開放閃也霸氣保護　給予滿滿安全感

會把女友寵成公主的三大星座！TOP 1公開放閃也霸氣保護　給予滿滿安全感

今夏話題新鞋！張凌赫把Puma薄底鞋穿得太帥、IU示範NB灰調跑鞋美學

今夏話題新鞋！張凌赫把Puma薄底鞋穿得太帥、IU示範NB灰調跑鞋美學

為什麼穆勒鞋今年爆紅？TXT然竣、I-DLE Minnie搶穿鞋履一次看

為什麼穆勒鞋今年爆紅？TXT然竣、I-DLE Minnie搶穿鞋履一次看

10款話題輕奢通勤大包盤點！Longchamp、Coach到Polène實用高級感全滿足 談戀愛就神隱！重色輕友星座Top 3　第一名眼裡真的只剩另一半 日網大推「擦了就能變Jennie」韓系高冷感唇釉　透出厭世又高級的氛圍 短版西裝外套怎麼穿？4種搭配公式風格任選　輕鬆穿出修飾比例 一談戀愛就像變了個人！反差最大的星座TOP3　朋友全都看傻眼 小禎女兒Emma首談媽媽男友太暖心！難得母女同框亮麗神顏簡直像姐妹 基隆6間「特色咖啡廳」不能錯過　推薦鳳梨冰美式、最好吃的舒芙蕾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面