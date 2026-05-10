美周記／從控油抗痘到裸妝防曬，IPSA、貝膚黛瑪帶來夏季新解方

記者曾怡嘉／台北報導

迎接氣溫升高與換季肌膚不穩，多個美妝品牌同步推出新品，從香氛、抗痘保養到潤色防曬，各自瞄準夏季需求。其中不只有適合疊香的清新氣味，也有鎖定T字出油與裸妝感底妝需求的新選擇。

#歐舒丹金合歡馬鞭草限量系列，把南法陽光氣味收進瓶中

▲歐舒丹 金合歡馬鞭草限量香氛系列。

歐舒丹推出全新「金合歡馬鞭草限量香氛系列」，靈感來自南法坦納隆山丘盛開的金合歡花海，將馬鞭草的清新感與金合歡的柔暖花香融合，呈現帶有陽光感的明亮氣息。

香氣前調以馬鞭草、苦橙葉與檸檬展開，中段則能感受到金合歡與茉莉交織出的柔和花香，最後以橡苔與琥珀留下溫暖尾韻，系列同步推出淡香水、沐浴膠、美體乳與護手霜，讓香氣能從洗沐到身體保養層層延續。



#IPSA瞄準T字油痘困擾，推全新淨荳調理精華

▲IPSA 淨荳調理精華，25ml，1,200元。

IPSA全新推出「淨荳調理精華」，鎖定最容易出油、反覆冒痘的T字部位，從粉刺堆積與肌膚屏障穩定著手，希望降低痘痘反覆生成的可能性。

配方添加甜菜鹼，幫助軟化老廢角質、減少毛孔堵塞；苦楝葉萃取則主打調理肌膚環境，降低肌膚在壓力狀態下的不穩反應。同時搭配甘草酸二鉀與傳明酸，協助舒緩泛紅與痘後痕跡問題。

#BIODERMA推潤色防曬，一瓶完成防護與裸妝感

▲BIODERMA 超耐曬清爽保濕潤色防曬液 SPF50+ PA++++，40ml，1,040元。

BIODERMA推出全新《超耐曬清爽保濕潤色防曬液 SPF50+ PA++++》，瞄準高係數防曬與自然裸妝需求，希望減少夏季底妝厚重感。延續Photoderm超耐曬系列高防曬力，同時加入品牌主打的MAA因子、Ectoin伊克多因與Mannitol甘露醇等穩膚修護成分，提升肌膚舒適度。

#TOM FORD「夏日沙灘」回歸，白花與椰香打造度假感氣息

▲TOM FORD 私人調香系列 夏日沙灘極致香精，50ml，14,900元。

TOM FORD私人調香系列中的「Soleil Blanc 夏日沙灘」，以陽光、白沙與海島假期為靈感，透過白花、琥珀與椰子香調，打造帶有性感氛圍的夏日印象。

整體氣味帶有溫暖奶感與陽光曬後肌膚聯想，是品牌相當具代表性的度假系香氣之一，也是不少香氛愛好者夏季愛用的經典作品。