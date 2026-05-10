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今夏話題新鞋！張凌赫把Puma薄底鞋穿得太帥、IU示範NB灰調跑鞋美學

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記者鮑璿安／綜合報導

今夏球鞋圈的風向，其實已經很明顯！張凌赫、Rosé 重新把薄底鞋推回潮流中心， IU則是讓 New Balance 經典「元祖灰」再度掀起討論。無論你是喜歡輕盈帶點復古甜酷感的薄底輪廓；或是迷戀揉合科技感、運動機能的灰階跑鞋語言，都能找到心儀目標鞋款！

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲H-STREET #隨型鞋 $2,980。（圖／品牌提供）

如果說這一波薄底鞋熱潮有誰最具代表性，Rosé 絕對是其中之一。她替 PUMA H-STREET #隨型鞋換上全新「銀光白」配色，以奶油白鞋身揉入細膩金屬點綴，看起來清爽，卻不單薄。H-STREET 本身源自田徑釘鞋設計，保留輕量化結構、復古 T 字鞋頭與俐落流線鞋型，讓整雙鞋同時有速度感與纖巧感。就連張凌赫也搶著上腳，讓這雙鞋順勢成為近來最具辨識度的薄底鞋代表。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 204L NT$4,280 。（圖／品牌提供）

New Balance 眾所矚目的Grey Days 2026，把品牌最經典的灰色美學重新推上檯面，這回由 IU 領銜演繹，再次強化 New Balance 一直很擅長的那種低調卻耐看的時髦語言。從五月初率先登場的 1080v14、FuelCell Rebel v4，到中旬主打的 ABZORB 2010、2000 與 5030，整體鞋款鋪陳得相當完整。其中，ABZORB 5030 特別吸睛，將 90 年代與千禧年初的科技跑鞋語彙重新組合，流動感鞋面搭配具份量感的 ABZORB SBS 中底，既有復古跑鞋的輪廓記憶，也保留現代人最在意的舒適度與包覆性。

關鍵字：

標籤:薄底鞋, NewBalance, Rosé, IU, 潮流

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