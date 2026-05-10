Hello Kitty蝴蝶結長在包上！LeSportsac新聯名太萌　通勤、旅行包都想收

記者鮑璿安／綜合報導

LeSportsac 今夏再度找來 Hello Kitty 推出全新聯名系列，把大家熟悉的可愛角色，重新收進更適合日常使用的都會包款裡。這回主打限定印花 「Heart to Heart 心語呢喃」，以柔和象牙白作為底色，點綴散落其間的紅色愛心、小蝴蝶結，以及 Hello Kitty 擁抱愛心的經典畫面，整體不走過度甜膩路線，反而在清爽配色中保留一點復古童趣，讓聯名包款看起來更耐看，也更容易融入平日穿搭。

系列最大亮點，是將 Hello Kitty 最具代表性的 紅色蝴蝶結直接變成外掛式吊飾，除了化妝包款之外，多數包型都配上這個細節，讓包包一眼就有記憶點，也多了一層收藏價值。包款選項多元，涵蓋經典斜背包、小型日常兩用包到大尺寸的旅行袋，都延續 LeSportsac 一貫輕量、耐用又好整理的特質，再加上 Hello Kitty 印花與蝴蝶結裝飾，讓原本偏機能取向的包袋，瞬間多了更討喜的少女感。





▲ 經典斜背包NT$6000。（圖／品牌提供）





▲中型旅行袋，NT$8000。（圖／品牌提供）

其中最值得鎖定的，莫過於心語呢喃經典斜背包與中型旅行袋。前者大小剛好，適合日常外出或通勤使用；後者則延續 LeSportsac 最受歡迎的大容量設定，無論短途旅行還是當成週末過夜包都很實用。若偏好輕巧一點的選擇，小型日常兩用包和雙層拉鍊化妝包也很有吸引力，既能自己用，也很適合拿來送禮。

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▲D+AF這次首度推出迪士尼系列，第一波就選了愛麗絲夢遊仙境當主題 。（圖／品牌提供）

D+AF這次首度推出迪士尼系列，第一波就選了愛麗絲夢遊仙境當主題，把牡蠣寶寶、愛麗絲、妙妙貓幾個人氣角色變成鞋櫃裡的可愛亮點。主打鞋款從雙色鞋帶小白鞋、真皮德訓鞋到德訓穆勒鞋都有，整體不是單純把圖案放上去，而是把角色神情、專屬鞋墊、小吊飾、蕾絲花邊和珍珠感細節慢慢藏進設計。除了鞋款之外，品牌也同步推出牡蠣寶寶吊飾，把這波療癒感一路延伸到配件。