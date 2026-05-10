分手後別急著逼自己振作！3個療傷重點先記住　把心慢慢養回來





▲分手後別急著逼自己振作！3個療傷重點先記住。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

分手後最難熬的，往往不是那一句「我們到這裡就好」，而是之後那些突然空下來的時間。原本習慣分享的人不見了，原本每天會出現的訊息停了，就連平常最普通的生活片段，都會在某個瞬間變得特別刺痛。很多人失戀後第一反應，是逼自己趕快振作、趕快放下，好像只要恢復得夠快，就能證明自己沒有那麼受傷。但其實，療傷從來不是比速度，而是學會怎麼把碎掉的情緒，一點一點收回來。

1. 先承認自己真的很難過

失戀後最沒必要做的事，就是假裝自己不痛。明明在意，卻一直告訴自己「沒什麼」、「我很好」，反而只會讓情緒卡得更久。你可以哭、可以低落、可以暫時什麼都不想做，因為難過本來就是失去一段感情後很正常的反應。療傷的第一步，不是立刻往前走，而是先允許自己停下來，承認這段關係對你真的很重要。

2. 把注意力慢慢拉回自己身上

很多人在戀愛裡投入太久，分手後最不習慣的，往往是突然不知道自己的生活還剩下什麼。這時候最重要的，不是急著找下一個人填補空白，而是重新把重心放回自己身上。去做那些以前喜歡、但戀愛時忽略掉的事，重新安排生活節奏、見朋友、運動、旅行，或只是好好吃飯、睡覺，都算是復原的一部分。你不是要立刻變快樂，而是讓自己慢慢回到自己的生活裡。

3. 別一直回頭確認那段關係

失戀後最容易讓人反覆受傷的，就是不停回頭看。反覆翻對話紀錄、點進對方社群、想知道他最近過得好不好，表面上像是在找答案，實際上卻只是一次次提醒自己失去了什麼。真正的療傷，有時候不是想得更明白，而是停止讓自己一直浸泡在舊情緒裡。適度拉開距離，不再反覆刺激自己，心才有空間慢慢結痂。