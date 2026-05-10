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百想視后朴寶英美成小仙女！蝴蝶結禮服超甜美　孫藝真深V戰袍吸睛

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓第62屆百想藝術大賞於8日晚間登場，獎項揭曉之餘，紅毯造型同樣是外界關注焦點。其中，憑藉《未知的首爾》拿下視后的朴寶英，以一身甜美卻不流於俗氣的白色禮服成為當晚最有記憶點的贏家之一；而孫藝真雖在影后之爭飲恨敗給文佳煐，依舊以極簡高級的白色禮服穩穩撐起女神氣場。

▲▼ 百想 。（圖／翻攝自IG）

▲朴寶英這回選穿 Giambattista Valli 禮服亮相，整體造型延續她一貫的清甜氣質 。（圖／翻攝自IG）

朴寶英這回選穿 Giambattista Valli 禮服亮相，整體造型延續她一貫的清甜氣質，卻又巧妙加入品牌擅長的浪漫戲劇感。細肩帶短版上身點綴蝴蝶結細節，露出恰到好處的腰線，搭配滿版立體紋理的澎裙設計，讓整體像是介於少女感與典雅感之間，甜得很有分寸。

▲▼ 百想 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真則走的是另一種成熟而克制的美，她身穿來自洛杉磯品牌 NEWHITE 的白色禮服 。（圖／翻攝自IG）

孫藝真則走的是另一種成熟而克制的美，她身穿來自洛杉磯品牌 NEWHITE 的白色禮服，以極簡線條勾勒身形，平口胸線與貼身剪裁一路往下延伸，將她的優雅氣場襯得更加鮮明。沒有多餘裝飾，也沒有刻意堆疊華麗元素，僅靠流暢廓形、俐落盤髮與珠寶點綴，就足以撐起全場。

關鍵字：

百想藝術大賞, 朴寶英, 孫藝真, 白色禮服, 紅毯造型

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