方燦親曬FENDI吊飾帥又萌！小狗、冰棒掛上包太犯規　早秋小配件超搶戲

記者鮑璿安／綜合報導

包款上若是沒有吊飾的點綴，就少了點靈魂！這點FENDI非常懂， 2026 早秋系列帶來一系列夢幻可愛的吊飾上，從小狗、冰棒到全新造型的 FENDI BFF Charm，全都以更精巧、更有表情的方式登場，替原本俐落的包款多加一點幽默感，也讓日常造型有了更鮮明的個人記號。





▲品牌大使方燦親自示範FENDI掛飾 。（圖／品牌提供）

品牌大使方燦這回親自示範，換上條紋短褲套裝、深藍外套與針織單品，整體仍是熟悉的率性酷感，但當包旁邊掛上小狗吊飾、冰淇淋吊飾，畫面立刻變得更有層次。尤其是他拿著湯匙、趴在桌邊和吊飾互動的那幾張，簡直可愛破表。





▲Nina珍藏版吊飾_ NT$ 36,200 。（圖／品牌提供）





▲Itina FENDI吊飾_ NT$ 24,200 。（圖／品牌提供）





▲FENDI Icy卡片套_ NT$ 32,000 。（圖／品牌提供）





▲冰淇淋造型吊飾_NT$ 28,400 。（圖／品牌提供）

如果要先鎖定本季最有記憶點的款式，冰淇淋造型吊飾 絕對在名單裡。把甜點輪廓縮小成精品配件後，依舊保留 FENDI 一貫講究的材質拼接與細節處理，看起來像盛夏裡的一口甜，掛上 Peekaboo 或大包都特別有反差萌。另一款很值得注意的是帶有度假感的 Ito 小狗吊飾，不只造型更完整，還把威尼斯假期氣氛濃縮進吊飾裡，像是一件可以隨身攜帶的小型收藏品。至於 FENDI Icy 卡片套，則把冰棒靈感延伸得更實用，既有趣又真的能天天用，無論送禮自留都非常推薦。

同場加映

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。