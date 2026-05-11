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今夏降溫AI語音隨身風扇登場　用講的就能控制風量

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▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇，還有AI語音控制功能。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎戰酷熱夏季，台隆手創館近期上架多款隨身風扇，其中 ADAMOUTDOOR 導入 AI 語音智能技術，讓使用者「動嘴」就能控風，讓手上又拿手機又拿水壺的使用者輕鬆切換風速。還有多款「致冷晶片」的冰鎮機種，以及僅有兩顆雞蛋重的極輕量款式，讓戶外族與外勤族能提早物色自己的個人隨身小空調 。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

ADAMOUTDOOR- AI手持冰能扇主打免手動切換，導入 AI 智慧語音功能，無論是雙手提物或運動中，直接透過語音就能調節風速，機身配備 LED 螢幕即時顯示電量與風量，並具備兩段急速冰鎮功能，將科技便利感直接拉滿，售價 990 元。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

冰川藍色調的 CICILIFE 製冷手持風扇，採用透明質感外觀，從視覺先降溫，內有「-26度瞬冷冰鎮面板」，號稱中心點能瞬間降溫，直接貼近肌膚帶走燥熱，並提供多達 100 檔的風量的「細膩調節」，原價 1,680 元，特價 990 元；去年熱銷冠軍韓國VOTO製冷手持風扇同步回歸，可折疊收納放在辦公桌上，原價 1,590 元，特價 980 元。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

▲冰川藍色調 CICILIFE 製冷手持風扇；VOTO製冷手持風扇。

若選購重點放在輕量化與長續航，WONDER超輕量製冷手持高速扇，機身高度 9.5 公分、重量 118g，大約只有兩顆雞蛋重，可調節 199 檔風速調整與冰感冷敷功能，原價 790 元，特價 599 元；FUNY 冰晶 2.0 多功能手持風扇則標榜續航力達 15 小時，可滿足整日外出的吹風需求，售價 890 元。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

▲WONDER超輕量製冷手持高速扇；FUNY 冰晶 2.0 多功能手持風扇。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

近期台家電品牌 DIKE 也推出「三態風動無線循環扇」，主打最遠風距達到 6.8 公尺，機身為可拆式結構，可作為桌扇、立扇，或搭配相關套件作為水霧扇使用，使用者能放在室內使用，也能帶去露營野餐，一台就能適用室內外全情境。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

業者表示預購加贈市價 990 元專用水霧扇套件，可磁吸在扇面中心吹送細緻水霧，最遠可達4公尺，快速帶走皮膚表面熱氣；收納與水箱兩用的箱型底座具備 13 公升容量，最長可持續供水約 8 小時。

關鍵字：

隨身風扇, AI語音, 冰鎮風扇, 輕量風扇, 無線循環, dike, 台隆手創館

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