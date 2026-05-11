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89分鐘搞定洗脫烘　三星 Bespoke AI 熱泵洗烘衣機會「自動開門」不悶臭

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▲三星在台開賣最新 Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲三星在台開賣最新 Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

洗衣這件事，最磨人的往往不是過程，而是洗完後的等待與晾曬。三星近期在台發表 Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機，標榜最快在 89 分鐘內解決洗脫烘三道程序，主打熱泵式低溫烘乾技術，洗程結束後還會自動開門，能把一籃髒衣變回乾爽狀態，讓做家事也能有如都會生活般的俐落與快節奏，售價 99,990 元。

▲三星在台開賣最新 Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

傳統高溫烘乾容易傷衣料，Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機採用熱泵低溫乾衣技術，能保護衣物纖維質地，並號稱烘乾時間縮短 60%。提供 22 公斤洗、20 公斤烘容量，即便是厚重的換季寢具也能一次搞定。

▲三星在台開賣最新 Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

深林灰的質感色調的外型，搭配可嵌入式設計，放在陽台或整合進廚衛櫃體都能展現內斂的居家美學。機身上 7 吋 AI Home 觸控螢幕，介面如同平板電腦般直覺操作，容易上手。搭載彈性智慧洗劑功能，自動計算投遞量，另一個細節則是「自動開門+」功能，在行程結束後門扉會自動彈開通風，即便沒空立刻收衣服，也不必擔心桶內悶出異味。

▲三星在台開賣最新 Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機，目前已正式在台上市，售價 99,900 元。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲LG 3月在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

全台住宅空間朝向小坪數發展，家電品牌紛紛瞄準「小宅商機」，LG 在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，以洗烘一體設計解放陽台空間。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

LG WashCombo 內建的 AI DD 智慧直驅變頻馬達 ，能自動偵測衣物重量、柔軟度及髒汙程度，低溫熱泵乾衣技術，相比傳統高溫烘乾能減少衣物變形風險，並節省 55% 的能源損耗，機體導入自動洗劑投入系統 ，能依照衣物量自動分配適量的洗衣精與柔軟精。此外還有全新「易拉潔」極細密濾網設計 ，搭配自動冷凝器清潔功能 ，讓消費者簡單清除惱人的棉絮，售價 92,900 元。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Bespoke AI 智慧熱泵滾筒洗衣機, 熱泵式烘乾, AI Home, 89分鐘洗脫烘, SmartThings Energy, AI智慧節能模式

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