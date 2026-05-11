BABYMONSTER快閃店插旗高雄夢時代　WONHEE CASETiFY手機殼超可愛

▲BABYMONSTER快閃店插旗高雄夢時代。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

MONSTIEZ 衝了！被譽為「怪物新人」的韓國人氣女團 BABYMONSTER，隨第三張迷你專輯《CHOOM》的回歸，全台首站快閃店於高雄夢時代登場，現場不僅高度還原專輯的「節奏」視覺，更帶來高雄場限定的專屬服飾配件。ILLIT 成員 WONHEE 則代言 CASETiFY 新系列，超可愛的吸盤與支架設計加分使用力。

快閃店的設計靈感源自新專輯《CHOOM》中的「舞蹈」與「節奏」元素，整體空間以充滿金屬感的未來風格呈現，打造出沉浸式的舞台能量氛圍 。進入夢時代 8F 時代會館，最吸睛的就是還原專輯概念的大型主視覺牆，讓粉絲在挑選周邊之餘，隨手一拍都能產出具質感的社群美照。

除了現場販售的多款官方人氣周邊外，還有高雄場限定商品，包含服飾與帽子皆僅在高雄快閃店限量供應，想收集成員小卡，現場也祭出多重回饋方案。活動期間單筆消費滿 1,300 元即可獲得一張滿額特典小卡（共 6 款隨機贈送）。

業者表示單筆消費金額達到 2,500 元，還可參加「限定拍立得照片」扭蛋抽獎，除了有機會從 12 款照片中隨機獲得一張外，最幸運的粉絲還有可能抽中極具收藏價值的「隱藏版親筆簽名拍立得」，快閃店從即起至 5／24 登場。

配件品牌 CASETiFY 近期也推出 Snappy 一貼即合系列，提供包含「櫻草粉」、「經典黑」兩種全新色系的吸盤邊框設計，只需輕輕吸附即可打開手機自在追劇，並再度攜手韓女團 ILLIT 成員 WONHEE 展開合作，演繹夢幻粉嫩與實用性兼具的日常風格。

Snappy 一貼即合系列支援 MagSafe 磁吸功能，無論是臨時的視訊通話、隨手補妝或收納卡片，都能將手機穩穩立於平面上自由拍攝，全新推出的「Stick-It 鏡面手機殼」附有明亮簡約的鏡面背板和 16 顆強力吸盤的邊框設計，讓需要隨時補妝的漂亮女孩們，無需手機支架即可穩固直立於任何平滑表面。

「Snappy MagSafe 兼容磁吸吸盤卡套支架」則集齊鏡面、卡套、磁吸支架與吸盤四種功能，可多角度調整手機支撐位置、自由收納卡片，還有「Snappy 磁吸吸盤鏡面手機支架」隨時提供順暢的磁吸體驗與穩固支撐，協助消費者們以最輕盈的方式解放雙手。