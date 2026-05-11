威士忌玩香菜調酒！仕高利達「我仕挺香派」全台開喝

▲仕高利達推出香菜創意調酒活動。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣近期威士忌市場很有梗，仕高利達推出香菜創意調酒；金車噶瑪蘭發表在酒堡熟成16年的限量原酒系列；麥卡倫則將巴黎的優雅縮影於酒液，推出跨界藝術之作，號召許多喜歡新鮮感的酒友開啟夏日酒意。

仕高利達：全台 33 間酒吧串聯，香菜控的風味挑戰

仕高利達這次大玩風味實驗，從 5／13 至6／10 期間，展開為期近一個月的「我仕挺香派」活動，推出以仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌為基底，結合爭議性的「香菜元素」，邀請全台 33 間風格酒吧共同研發期間限定特調。

仕高利達於信義臺虎的「花果清香」以果酸層次輕點香菜，適合初步嘗試者；WTNC 的「厝味上頭」則加入古早味鳳梨罐頭，展現台灣道地情懷；Lucky Shop 好運商店則端出「芫荽麻辣」，結合花椒的鮮麻感，這間店更會化身為活動限定概念門市 。活動期間消費指定特調，就有機會兌換仕高利達挺香電繡杯墊或仕高利達挺香隨身杯，讓風味與記憶一起帶回家。

金車噶瑪蘭：16 年時光，員山酒堡的珍稀原酒

金車噶瑪蘭跳脫傳統酒庫熟成框架，推出首度於員山酒堡空間熟成的限量作品。這批橡木桶自 2008 年起靜置於酒堡，在旅人往來與自然山嵐的陪伴下，走過16年漫長歲月，孕育出具有場域記憶的深邃風味。

▲噶瑪蘭16年波本桶威士忌原酒；噶瑪蘭16年橡木新桶威士忌原酒。（圖／品牌提供）

噶瑪蘭 16 年橡木新桶威士忌原酒（員山酒堡限定版），酒體帶有煙燻烏梅與紫葡萄的氣息，並伴隨細緻蜂蠟的甜感；噶瑪蘭 16 年波本桶威士忌原酒（員山酒堡限定版），色澤呈現金黃色，具有熱帶水果香氣與溫潤的椰子甜感，口感圓潤順滑，單瓶售價 1 萬元起。

麥卡倫：凝鍊巴黎風華，干邑桶注入法式優雅

麥卡倫延續《Distil Your World 精萃世界》系列，將創作觸角延伸至現代精緻餐飲發源地巴黎，該酒款由釀酒大師 Kirsteen Campbell 領銜，並首次在風味結構中融入珍稀干邑桶熟成酒液進行勾兌，以此映照巴黎的城市氣質。

《Distil Your World 精萃世界》香氣由杏仁羊角麵包的甜香開啟，口感則交織著酥皮、千層酥與蜜桃梅爾巴的層次感。外裝設計採用象徵巴黎街燈的「暮光黃」為主色調，外盒地圖刻畫城市地標，內頁則有藝術家 Cassandre Montoriol 創作的插畫，捕捉巴黎日常的桌席生氣，也具備藝術典藏價值。

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