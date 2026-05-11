從瑜伽教室美到日常！lululemon春季新裝網布緊身褲、透膚背心好時髦

記者鮑璿安／綜合報導

lululemon 今季帶來全新的瑜伽與皮拉提斯服飾，把「流動感」放進版型與穿著節奏裡，讓運動服也能自然延伸到日常造型。這回新系列以 Space to feel 為主題，從寬鬆與貼身並行的穿搭邏輯出發，讓身體在伸展、脈動與轉換動作之間，依舊保有輕盈自在的感受，同時也讓整體比例更有變化。

這一季最值得先鎖定的單品，首先是 Nulu No Line 網布拼布設計高腰瑜伽緊身褲 24"，整體以品牌標誌性的 Nulu™ 柔軟面料為核心，加入羅紋與網布異材質拼接，小腿處的透膚設計，不只修飾線條，也讓深色褲款看起來更輕盈，不會顯得過於厚重。再加上前襠無縫設計與高腰剪裁，穿起來更貼身順滑，也把整體輪廓收得更乾淨。





▲Mesh-Overlay Nulu Studio 短版背心NT$2,680。（圖／品牌提供）





▲Nulu No Line 網布拼布設計高腰瑜伽緊身褲 24"NT$3,980。（圖／品牌提供）

為營造日常多場合的穿搭性質，Mesh-Overlay Nulu Studio 短版背心透過內層羅紋 V 領運動內衣、外層薄透網布的雙層結構，營造若隱若現的層次感，設計遊走於運動感與時裝感之間。這一波系列也把細節做得更完整，像是反摺褲頭、可調式褲腳、低調縫線與法式縫線工藝，都讓服裝在功能之外，多了一種更講究的質感。





▲Groove Cinch 寬鬆剪裁低腰長褲NT$4,480。（圖／品牌提供）

推薦單品還包含Align 微V領背心、Align 寬鬆剪裁運動褲和Groove 低腰長褲、百慕達短褲，則進一步把「奶油般柔軟」的穿著感受放大，讓人從瑜伽教室走到街上也不覺突兀。今年lululemon 將於 2026 年 6 月 7 日在台北學學文創舉辦一日限定活動。本屆活動以「Space to feel（感受空間，感知自我）」為主題，透過多元課程引導民眾重新覺察身體與空間的細微律動。

同場加映





▲ECCO本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列。（圖／品牌提供）

ECCO 本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列，從戶外機能到都會優雅，勾勒出更完整的春夏穿搭輪廓。其中最受矚目的鞋款之一，便是ECCO x White Mountaineering全新BIOM 2.2 MAX，以近年熱門的「Shandal」混種涼鞋為靈感，融合涼鞋的透氣結構與運動鞋的包覆支撐，在外型上呈現鏤空與流線設計，同時兼顧夏季所需的清爽與保護力。鞋款運用品牌皮革與科技織物打造，搭載BIOM自然律動科技與輕量中底，不僅提升回彈與穩定性，也讓整體腳感更貼近自然步態。而在ECCO x NRL系列中，則以女性視角出發，透過高彩度配色與俐落剪裁，讓機能鞋履多了幾分時裝感。同樣延伸BIOM鞋款科技，兼顧輕盈與穩定，讓穿搭不再受限場域，無論是通勤、運動或日常外出，都能維持風格一致。