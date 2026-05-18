包開箱／最神秘法國老牌！Fauré Le Page超美龍鱗紋圈粉、新品推薦一次看

記者鮑璿安／專題報導

近年來，擁有法國血統、風格安靜奢華的包袋品牌成為時尚迷們一致推崇的對象，如果你也愛好這類經典不過時的手袋，那麼成立於1717年的 Fauré Le Page （馥瑞樂爵）絕對是你下一個該認識的品牌，其標誌性的龍鱗紋擁有強大魅力，讓人一眼傾心，有什麼必收理由和代表性包款之作？一次介紹給你。





▲誕生於 1717 年 的 Fauré Le Page，一直帶有濃厚的巴黎傳奇色彩，曾是專為王室與貴族打造武器的工坊，隨著時代變遷轉化為皮革工坊 。（圖／品牌提供）

巴黎女人的迷人之處，常常不在過度張揚，而是在那些看似日常、其實很講究的細節。在街上出鏡率很高的Fauré Le Page就是一個例子，先從品牌本身說起，誕生於 1717 年 的 Fauré Le Page，一直帶有濃厚的巴黎傳奇色彩，曾是專為王室與貴族打造武器的工坊，隨著時代變遷轉化為皮革工坊，因此在後來的包款設計中，除了以堅固耐用為特質，也悄悄埋入左輪手槍零件、手榴彈等元素，讓歷史底蘊化作今日包袋上的獨特語彙。

而最具辨識度的經典龍鱗紋便是品牌核心，也將幸運數字 7 視為神秘符碼，龍鱗紋正是以 7 個間隔構成節奏感，若細看圖騰排列，從上到下、從左至右每數到第 7 個圖紋，還能發現品牌 Logo 巧妙隱身其中，低調卻極富巧思。Fauré Le Page 對售後服務也格外講究，甚至將每月 17 日訂為固定的皮革保養日，邀請顧客帶著愛包回到門市進行維護，透過細緻保養延長包款壽命，也讓一只包不只是配件，更像能長久陪伴日常的收藏品。

推薦款式Daily Battle 35

如果你偏愛容量夠、又希望保有精品線條的托特包，Daily Battle 35 會是這系列的代表作。包身延續品牌招牌輪廓，搭配全新 Dawn Blue 晨曦藍 Bistrot Canvas 與小牛皮細節，視覺上有一種安靜卻很高級的法式氣質。這款最加分的地方，是額外配備Eyewear Case Charm 眼鏡吊飾，像是替巴黎午後的陽光預留了一個位置，既實用又讓整體造型更完整。

推薦款式Faurever 21

本季另一個亮點，是 Faurever 系列 以更輕盈的姿態展開，其中全新 Faurever 21 特別值得單獨拿出來說。它的魅力在於建築感輪廓相當鮮明，但使用方式卻很靈活，手提、肩背、斜背甚至後背都能切換， FLPink 配色呼應夏日海灘節奏，加上品牌印花，讓它比一般小包更有辨識度。

推薦款式Ladies First 24

想入手更有正式感的包款，Ladies First 24 是低調奢華的存在，這款以 Dawn Blue 小牛皮呈現，沒有大面積印花鋪陳，反而用更純粹的材質與輪廓，水波紋般的柔和刺繡和翻蓋上的字母簡寫，帶出一種低調優雅的女性視角。

以下看更多話題包款





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。