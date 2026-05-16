fb ig video search mobile ETtoday

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的豪宅式Villa　5亮點找回度假儀式感

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

「25度C日光」一間專為包棟設計的豪宅式Villa，一次只接待一組客人，最高可容納18~22人。三層樓共有三間雙人房與三間四人房，床型皆為加大雙人床，二、三樓雙人房還能額外加一張雙人沙發床。空間寬敞到可以翻滾，奶茶色系的客廳與開放式廚房更是大到誇張，每一張照片拍出來都像雜誌封面。

亮點1｜戶外泳池與池畔氛圍，直接把度假感拉滿

10米×5米的戶外泳池是整棟Villa的靈魂所在，也是小編最愛的一隅。當白天陽光灑在藍色水面上，波光粼粼；傍晚夕陽西下時，整個泳池像被濾鏡加持，浪漫到不行。泳池旁有戶外沙發區與半戶外烤肉區，瓦斯烤爐、餐桌椅一應俱全，還能代訂烤肉食材。晚上泳池開燈後，水面倒映著天空與燈光，躺在池畔沙發上吹風，真的幸福感滿滿。

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

亮點2｜唱歌打麻將不限時，玩到天亮都不用出門

這裡的娛樂設施強大到讓人完全不想出門！室內標配180吋超大投影幕，結合Apple TV可隨心切換Netflix與YouTube；專業觸控式KTV系統更讓你能盡情飆歌，因為Villa座落在田野中央，所以唱到嗓子沙啞也不必擔心驚擾鄰居。除此之外，室內配備自動電動麻將桌，隨時都能開戰到天亮。小編覺得很加分的還有這裡空間規劃寬敞且隔音效果很好，實測1樓歡唱KTV時室外幾乎聽不到聲響，極高的隱私性與貼心設計非常適合親友團聚一邊享用火鍋一邊K歌，更是親子家庭讓小朋友盡情放電的夢幻天堂。

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

亮點3｜早餐自己動手做，儀式感滿分又好吃

25度C日光提供的早餐不是制式的冷便當或餐盒，而是準備了琳瑯滿目的健康食材，邀請旅人與好友一同下廚享受烹飪樂趣。這裡的開放式廚房設備極為專業齊全，從IH爐、高級鍋具、洗碗機到雙門大冰箱一應俱全，甚至連基礎的油鹽胡椒等調味料都已備妥，一樓還有一台超大飲水機。小編認為親手製作早餐的過程充滿驚喜與新鮮感，如果選擇續住，管家還會貼心更換食材內容，確保每一天都有不同的美味驚喜，這種自己動手做的下廚時光往往比現成的餐點更能成為旅程中的美好回憶。

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

亮點4｜房間與衛浴細節滿分，住起來超舒服

每間房間都是大坪數景觀套房，窗外就是稻田與山景，採光極好。所有房間都配有獨立浴缸，吹風機是Dyson，沐浴用品提供Miller Harris與Eco-Boutique兩種系列選擇，香氣優雅又環保。房間整理得非常乾淨，床鋪舒服到小編幾乎是一沾枕就睡死，管家也親切周到，還會主動提供在地旅遊建議。

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

亮點5｜隱私、安靜與便利一次滿足

整棟Villa被稻田包圍，環境安靜又放鬆，停車空間非常充足，不用擔心要另外找停車位。這裡雖然沒有海景，但離恆春鎮區開車只要約5分鐘，慢慢散步過去也可以喔，墾丁國家公園、南灣、鵝鑾鼻等景點都很容易抵達。白天可以出門玩水、衝浪、浮潛，晚上回來就能繼續唱歌、烤肉、泡泳池，完全不用為了行程奔波。如果不想出門也沒關係，可以和小編一樣一次買好所有食材，一整天都在Villa裡放鬆也超級適合。

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

無論你是想和朋友唱歌打麻將玩到天亮，還是只想在泳池邊發呆，這裡都能滿足你。被稻田擁抱的純白建築、寬敞舒適的空間、豐富的娛樂設施，加上貼心的管家服務，讓人住一次就愛上，下次還會想再來。

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

入住小提醒

●入住時間：下午4：00後，退房時間：中午12：00前（7－9月盛夏訂房於4月15日中午12點開放）

●早餐提供食材自行料理，無法更換內容

●禁止寵物入住、室內禁菸

●尾款僅接受現金或匯款

開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的「25度C日光」，5大亮點找回度假儀式感

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2026暑假旅遊首選！香港迪士尼「皮克斯夏日狂歡趴」5大亮點：全新星空大秀、水花派對沁涼回歸

泰娛旗艦企劃｜泰國影劇拍攝地圖，走進Y系列的經典場景！獨家曝光《粉紅理論》&《黑幫少爺》是在這裡拍的！

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 恆春, 民宿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

是真的！日本百元店「3COINS」來台　落腳誠品西門武昌

是真的！日本百元店「3COINS」來台　落腳誠品西門武昌

AP x Swatch聯名錶今開賣　101開店前排出400人長龍

AP x Swatch聯名錶今開賣　101開店前排出400人長龍

咖啡渣便宜又好用！5種「再利用妙招」不需再買除臭劑

咖啡渣便宜又好用！5種「再利用妙招」不需再買除臭劑

SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評 防曬擦了還是黑？2026必懂「5個觀念」很多人第一步就錯 社群看越久越焦慮？真正消耗你的，可能不是生活而是比較心 范冰冰穿露肩禮服化身花仙子　美腿若隱若現 亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都 51歲徐若瑄凍齡早餐只吃水煮蛋＋酪梨　一周運動5天類型完全不設限

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面