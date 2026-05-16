開箱恆春最美民宿！隱身稻浪中的豪宅式Villa　5亮點找回度假儀式感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

「25度C日光」一間專為包棟設計的豪宅式Villa，一次只接待一組客人，最高可容納18~22人。三層樓共有三間雙人房與三間四人房，床型皆為加大雙人床，二、三樓雙人房還能額外加一張雙人沙發床。空間寬敞到可以翻滾，奶茶色系的客廳與開放式廚房更是大到誇張，每一張照片拍出來都像雜誌封面。

亮點1｜戶外泳池與池畔氛圍，直接把度假感拉滿



10米×5米的戶外泳池是整棟Villa的靈魂所在，也是小編最愛的一隅。當白天陽光灑在藍色水面上，波光粼粼；傍晚夕陽西下時，整個泳池像被濾鏡加持，浪漫到不行。泳池旁有戶外沙發區與半戶外烤肉區，瓦斯烤爐、餐桌椅一應俱全，還能代訂烤肉食材。晚上泳池開燈後，水面倒映著天空與燈光，躺在池畔沙發上吹風，真的幸福感滿滿。

亮點2｜唱歌打麻將不限時，玩到天亮都不用出門

這裡的娛樂設施強大到讓人完全不想出門！室內標配180吋超大投影幕，結合Apple TV可隨心切換Netflix與YouTube；專業觸控式KTV系統更讓你能盡情飆歌，因為Villa座落在田野中央，所以唱到嗓子沙啞也不必擔心驚擾鄰居。除此之外，室內配備自動電動麻將桌，隨時都能開戰到天亮。小編覺得很加分的還有這裡空間規劃寬敞且隔音效果很好，實測1樓歡唱KTV時室外幾乎聽不到聲響，極高的隱私性與貼心設計非常適合親友團聚一邊享用火鍋一邊K歌，更是親子家庭讓小朋友盡情放電的夢幻天堂。

亮點3｜早餐自己動手做，儀式感滿分又好吃

25度C日光提供的早餐不是制式的冷便當或餐盒，而是準備了琳瑯滿目的健康食材，邀請旅人與好友一同下廚享受烹飪樂趣。這裡的開放式廚房設備極為專業齊全，從IH爐、高級鍋具、洗碗機到雙門大冰箱一應俱全，甚至連基礎的油鹽胡椒等調味料都已備妥，一樓還有一台超大飲水機。小編認為親手製作早餐的過程充滿驚喜與新鮮感，如果選擇續住，管家還會貼心更換食材內容，確保每一天都有不同的美味驚喜，這種自己動手做的下廚時光往往比現成的餐點更能成為旅程中的美好回憶。

亮點4｜房間與衛浴細節滿分，住起來超舒服

每間房間都是大坪數景觀套房，窗外就是稻田與山景，採光極好。所有房間都配有獨立浴缸，吹風機是Dyson，沐浴用品提供Miller Harris與Eco-Boutique兩種系列選擇，香氣優雅又環保。房間整理得非常乾淨，床鋪舒服到小編幾乎是一沾枕就睡死，管家也親切周到，還會主動提供在地旅遊建議。

亮點5｜隱私、安靜與便利一次滿足

整棟Villa被稻田包圍，環境安靜又放鬆，停車空間非常充足，不用擔心要另外找停車位。這裡雖然沒有海景，但離恆春鎮區開車只要約5分鐘，慢慢散步過去也可以喔，墾丁國家公園、南灣、鵝鑾鼻等景點都很容易抵達。白天可以出門玩水、衝浪、浮潛，晚上回來就能繼續唱歌、烤肉、泡泳池，完全不用為了行程奔波。如果不想出門也沒關係，可以和小編一樣一次買好所有食材，一整天都在Villa裡放鬆也超級適合。

無論你是想和朋友唱歌打麻將玩到天亮，還是只想在泳池邊發呆，這裡都能滿足你。被稻田擁抱的純白建築、寬敞舒適的空間、豐富的娛樂設施，加上貼心的管家服務，讓人住一次就愛上，下次還會想再來。

入住小提醒

●入住時間：下午4：00後，退房時間：中午12：00前（7－9月盛夏訂房於4月15日中午12點開放）

●早餐提供食材自行料理，無法更換內容

●禁止寵物入住、室內禁菸

●尾款僅接受現金或匯款

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