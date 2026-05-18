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北車首間隱奢旅宿2026年夏季開幕　獨立露臺房型、綠色珠寶盒設計4大亮點

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2026年全台灣迎來許多新酒店！而在台北車站則會有首間「設計型隱奢酒店」成為質感旅人新選擇！預計於2026年夏季開幕的「PORTRAIT 鉑萃酒店」搶先曝光4大亮點，勾勒當代旅宿的全新輪廓與想像。

PORTRAIT 鉑萃酒店亮點：北車商圈第一間設計型隱奢酒店

座落在台北市中正區正核心地段、忠孝西路與中山南路交會處，「PORTRAIT 鉑萃酒店」為台北車站商圈旅宿增添全新亮眼選擇！全館80間客房皆以現代隱奢風格呈現，將金屬與石材碰撞出低調不失細膩的摩登美感，重新定義城市旅宿。

2026台北新飯店推薦！「PORTRAIT鉑萃酒店」北車首間隱奢旅宿：獨立露臺房型、綠色珠寶盒設計等4大亮點整理

PORTRAIT 鉑萃酒店亮點：三大設計師共同打造「綠色珠寶盒」

以「台北巷弄中精巧的綠色珠寶盒」為靈感，PORTRAIT 鉑萃酒店號召三位名設計師跨領域合作，包含十聿照明設計創辦人賴雨農、達觀設計主持人景觀建築師吳忠勲、國際時裝設計冠軍胡俊丞，從光影、綠植、制服細節，都為台北增添一抹耐人尋味的城市風景。建築本身採用節能與智慧建築科技，符合申請國際LEED、WELL黃金級認證及綠建築銀級認證，是對ESG的絕佳實踐。

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PORTRAIT 鉑萃酒店亮點：「獨立露臺」房型享受靜謐時光

酒店還有一大吸睛亮點，那就是身為台北車站商圈唯一擁有「獨立露臺」的房型！種植季相穩定的常綠植物搭配特色灌木，打造充滿質感綠意的獨立專屬露台。住客能緩下繁忙的都市步調，享受陽光綠意、微風輕拂，在此啜飲咖啡或放空，為身心打造一處喘息與修復的靜謐時光。房內也精選藝術作品、以羽絨被及100%純棉材質雲感寢具，期望消除旅人疲憊、沉澱心緒。

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PORTRAIT 鉑萃酒店亮點：頂樓有座「呼吸花園」

「PORTRAIT 鉑萃酒店」除了外觀融入永續思維，其「綠化」概念延伸到頂樓花園，以「呼吸花園」為概念，打造兼具自然互動與休憩功能的複合式空間。種植季相分明的常綠與開花植物搭配芳香類植栽，提升整體觀賞性。餐廳戶外區則透過移動式花缽及桌椅安排，能飽覽巷弄風景、自在沈浸愜意的休憩氛圍。

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PORTRAIT 鉑萃酒店

地址：台北市中正區中山南路二巷3號

電話：02 2791 4241

開幕日期：預計2026年夏天

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 飯店, 鉑萃酒店

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