開心果風潮席捲全球！超強纖瘦堅果抗老還能消水腫　2道低卡食譜必收

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最近被各大社群洗版的「杜拜巧克力」、以及重新回歸的全家Fami!ce開心果霜淇淋為什麼讓人如此瘋迷無法抗拒？原因來自於香濃可口的「開心果」，這款被譽為「纖瘦堅果」的食材不只美味，對於女性的美顏和營養健康更是超乎想像！分享2道開心果低卡食譜，讓妳吃出好身材，趕緊來看看。

席捲全球的「綠色黃金」：開心果！

如果說去年的代表色是芭比粉，那麼2026年絕對是「開心果綠」的天下！這股開心果風潮源自於杜拜一間名為Fix Dessert Chocolatier的巧克力店，它推出了一款內餡塞滿酥脆乳酪絲、並抹上濃郁的開心果醬的甜點，成為了近期超紅的杜拜巧克力；而全家也在4月重新推出去年底頗受好評的開心果霜淇淋，順勢搭上了這班開心果列車，也讓原本在堅果盤中擔任配角的開心果，一躍而上成為健康飲食盤中的C位主角！

開心果對女性的好處：

相較於夏威夷豆或核桃，開心果的熱量更低、纖維更高，因此它早已成為許多超模與好萊塢明星包包裡的必備零食！它對於女性的好處真的很多：

1. 它是天然用吃的眼霜與防曬

開心果仁通常會呈現紫色與綠色，這代表它含有大量的抗氧化劑，紫色的外皮富含「花青素」，而綠色的果仁則有高含量的「葉黃素」與「玉米黃素」。這兩者不僅能保護視網膜，還能由內而外對抗自由基帶來的肌膚老化，讓妳在忙碌的工作中依然維持晶亮眼神。

2. 舒緩經前不適的「情緒穩定劑」

許多女性在生理期前容易焦慮、易怒或失眠，這通常是跟血清素波動有關，開心果富含維生素B6，是合成血清素的重要元素，試著把下午茶甜點改成吃一把開心果，能幫助平穩情緒，讓妳在壓力來臨之際依然能從容淡定。

3. 下半身水腫的救星

長期久坐辦公室、容易下半身水腫的困擾，開心果是堅果界「鉀」含量的冠軍，能有效平衡體內過多的鈉離子，幫助排水代謝，找回緊緻的腿部線條。

4. 控糖大師，下午茶的首選

開心果屬於低GI食材，且含有豐富的蛋白質與膳食纖維；比起甜點店的蛋糕，一把開心果就能提供持久的飽足感，還能避免血糖劇烈起伏導致的脂肪堆積，是體重管理期間最聰明的慰藉。

開心果要如何挑選？不藏私選購保存3秘訣：

想要完整攝取開心果的營養，挑選與保存的細節絕不能馬虎，在動手製作低卡甜點前，先掌握以下重點：

看「開口笑」的完整度： 自然成熟的開心果果殼會自然裂開，這代表果仁發育完全、營養最豐富。若果殼緊閉，可能是過早採收或人工處理，口感與營養價值都會大打折扣。

視覺檢查「鮮綠色澤」： 果仁顏色越是鮮綠，代表葉黃素與抗氧化成分越高；若顏色明顯發黃或帶有厚重的油耗味，則表示堅果可能存放過久已氧化，千萬別買。

低溫烘焙＋密封冷藏： 優先挑選「低溫烘焙」而非油炸加工的款式，能保留更多不飽和脂肪酸。此外，堅果最怕高溫與潮濕，購買後建議存放於密封罐並置於冰箱冷藏，才能鎖住那份迷人的清脆香氣。

2道低卡開心果食譜：

第1道：杜拜風冰皮優格磚

想吃杜拜巧克力的爽脆感？這款冰皮優格磚不僅低卡，還能滿足妳對綠色內餡的渴望！

食材：

希臘優格1杯、純開心果醬（無糖）1匙、黑巧克力（85%）少量、開心果碎粒。

做法：

Step1.將希臘優格與開心果醬混合均勻，並拌入碎果仁增加咬感。

Step2.在烤盤紙上將混合好的優格攤平，抹成厚度約1公分的長方塊，放入冷凍庫冰2小時。

Step3.將黑巧克力隔水加熱融化，淋在凍硬的優格塊上（巧克力會立刻變脆）。

Step4.切成小磚塊後放回冷凍，想吃甜點時隨時來一塊，既有濃郁的開心果香氣，又有黑巧的層次，然後最重要的是，不用擔心熱量爆表！

第2道：開心果蜜桃嫩雞溫沙拉

這道料理利用開心果的酥脆取代高熱量的油炸麵包丁，顏色清新，口感清爽，非常適合現在的季節！

食材：

雞胸肉1片、新鮮桃子（或蘋果）半顆、綜合嫩葉生菜、原味開心果仁一把。

調味：1 匙初榨橄欖油、少許檸檬汁、1小茶匙楓糖。

做法：

Step1.將雞胸肉抹鹽與黑胡椒，乾煎至雙面金黃後切塊。

Step2.將開心果稍微壓碎，保留顆粒感；桃子切片備用。

Step3.在大碗中鋪上生菜，放上雞肉與桃子。

Step4.淋上油醋醬後，大方撒下開心果碎，這抹翠綠讓整盤沙拉瞬間升級成名媛質感餐點。

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