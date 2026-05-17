fb ig video search mobile ETtoday

比黑咖啡更強的「抗炎咖啡」　加2樣辛香料促進代謝、消腫超有感

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

現代女性經常熬夜、壓力大與外食，引發身體內的「慢性發炎」，進而導致代謝力下降，緊接著肌膚也變得暗沉、小腹跟著慢慢變大，然後無論怎麼努力減肥好像也沒什麼效果。哈佛醫學院（Harvard Medical School） 的研究指出，咖啡本身含有的多酚抗氧化劑（如綠原酸）確實能降低發炎風險，我們今天要分享的，是比黑咖啡還要更進階的「抗炎咖啡」！它是透過辛香料與優質油脂的協同作用，將抗氧化效能發揮到極致，專家指出，單純的黑咖啡雖然提神，但加入特定成分後，能更有效地調節胰島素阻抗，擺脫令人困擾的「糖癮」與午後昏沉感。

哈佛證實：比黑咖啡更強的「抗炎咖啡」：加這2樣辛香料 代謝翻倍、消腫超有感！

「抗炎咖啡」這樣做！

抗炎咖啡兩大關鍵食材就是「薑黃」和「肉桂」，特別適合經常待冷氣房、手腳冰冷的女性。它不僅能溫潤補氣，更能有效抑制對甜食的渴望。

薑黃粉： 內含的薑黃素有強大的抗炎效果，值得注意的是，薑黃素是脂溶性的，必須搭配「油脂」（如紫蘇籽油或牛奶脂肪）以及「黑胡椒」中的胡椒鹼，才能讓身體的吸收率更升級。

錫蘭肉桂粉： 它能夠幫助穩定血糖，並延緩碳水化合物在腸道內的吸收，預防飯後血糖大幅波動，進而抑制脂肪囤積。

準備食材： 

咖啡粉、有機薑黃粉、有機錫蘭肉桂粉、少許黑胡椒、有機紫蘇籽油（或草飼奶油）、牛奶。

步驟：

Step1. 在杯中加入一勺咖啡粉、適量薑黃粉與肉桂粉。

Step2. 滴入少許紫蘇籽油，並撒上關鍵的黑胡椒。

Step3. 倒入七分滿的牛奶，微波加熱約90秒。

Step4. 使用奶泡棒充分攪拌，讓油脂與辛香料乳化成綿密口感，這一步是提升風味與吸收率的關鍵！

進階版「防彈抗炎咖啡」食譜

如果妳正在執行低碳飲食或168斷食，這款進階版配方能提供更長效的飽足感：

材料：

手沖黑咖啡250ml、草飼奶油10g、MCT油（指的是從椰子油或棕櫚油等天然植物油分餾後，萃取出含有高濃度中鏈脂肪酸的油類產品）5ml、生薑粉少許。

做法：

將所有材料倒入果汁機或攪拌杯中，高速攪拌約30秒，直到咖啡表面出現一層像拿鐵般細緻的油脂泡沫。

功效：

生薑能溫暖胃部並促進血液循環，MCT油則能直接轉化為能量，幫助大腦開機，減少早晨的飢餓感。

建議飲用時間與注意事項：

最佳時間：

早晨或隨餐飲用：有助於調節一整天的血糖穩定與食慾。

運動前：咖啡因結合抗炎成分可提升代謝率。

注意事項：

胃部敏感者：辛香料對胃有刺激性，不建議空腹飲用。

孕婦或哺乳期：薑黃具有活血作用，建議先諮詢醫師。

避免過量：雖然抗發炎，但咖啡因攝取過多仍會導致心悸或影響睡眠，建議一天一杯為宜。

▲咖啡 。（圖／美麗佳人提供）

面對「抗炎」這件事，絕對不會是一種短期的減肥法，而是一種長期的生活態度養成，透過這杯由簡單辛香料組合而成的抗炎咖啡，就能夠成為我們守護健康的盾牌，對於現代忙碌的女性來說，還有什麼比「喝出好體質」更值得的投資呢？從今天開始，就把手上的那杯加糖拿鐵，換成這杯充滿能量的抗炎咖啡吧！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2026身體乳推薦！從保濕、香氛到溫和安撫型通通有

《低智商犯罪》王傳君為戲獻身一個月減重10公斤！跳繩成減肥最大功臣，管住嘴典範就是他

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 抗炎咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

咖啡渣便宜又好用！5種「再利用妙招」不需再買除臭劑

咖啡渣便宜又好用！5種「再利用妙招」不需再買除臭劑

AP x Swatch聯名錶今開賣　101開店前排出400人長龍

AP x Swatch聯名錶今開賣　101開店前排出400人長龍

是真的！日本百元店「3COINS」來台　落腳誠品西門武昌

是真的！日本百元店「3COINS」來台　落腳誠品西門武昌

比黑咖啡更強的「抗炎咖啡」　加2樣辛香料促進代謝、消腫超有感 浪琴潛水錶變粉紅針　獨特配色致敬大英國協運動會 SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評 《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生 選一扇最想推開的大門　測試你隱藏的個性天賦 防曬擦了還是黑？2026必懂「5個觀念」很多人第一步就錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面