比黑咖啡更強的「抗炎咖啡」　加2樣辛香料促進代謝、消腫超有感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

現代女性經常熬夜、壓力大與外食，引發身體內的「慢性發炎」，進而導致代謝力下降，緊接著肌膚也變得暗沉、小腹跟著慢慢變大，然後無論怎麼努力減肥好像也沒什麼效果。哈佛醫學院（Harvard Medical School） 的研究指出，咖啡本身含有的多酚抗氧化劑（如綠原酸）確實能降低發炎風險，我們今天要分享的，是比黑咖啡還要更進階的「抗炎咖啡」！它是透過辛香料與優質油脂的協同作用，將抗氧化效能發揮到極致，專家指出，單純的黑咖啡雖然提神，但加入特定成分後，能更有效地調節胰島素阻抗，擺脫令人困擾的「糖癮」與午後昏沉感。

「抗炎咖啡」這樣做！

抗炎咖啡兩大關鍵食材就是「薑黃」和「肉桂」，特別適合經常待冷氣房、手腳冰冷的女性。它不僅能溫潤補氣，更能有效抑制對甜食的渴望。

●薑黃粉： 內含的薑黃素有強大的抗炎效果，值得注意的是，薑黃素是脂溶性的，必須搭配「油脂」（如紫蘇籽油或牛奶脂肪）以及「黑胡椒」中的胡椒鹼，才能讓身體的吸收率更升級。

●錫蘭肉桂粉： 它能夠幫助穩定血糖，並延緩碳水化合物在腸道內的吸收，預防飯後血糖大幅波動，進而抑制脂肪囤積。

準備食材：

咖啡粉、有機薑黃粉、有機錫蘭肉桂粉、少許黑胡椒、有機紫蘇籽油（或草飼奶油）、牛奶。

步驟：

Step1. 在杯中加入一勺咖啡粉、適量薑黃粉與肉桂粉。

Step2. 滴入少許紫蘇籽油，並撒上關鍵的黑胡椒。

Step3. 倒入七分滿的牛奶，微波加熱約90秒。

Step4. 使用奶泡棒充分攪拌，讓油脂與辛香料乳化成綿密口感，這一步是提升風味與吸收率的關鍵！

進階版「防彈抗炎咖啡」食譜

如果妳正在執行低碳飲食或168斷食，這款進階版配方能提供更長效的飽足感：

材料：

手沖黑咖啡250ml、草飼奶油10g、MCT油（指的是從椰子油或棕櫚油等天然植物油分餾後，萃取出含有高濃度中鏈脂肪酸的油類產品）5ml、生薑粉少許。

做法：

將所有材料倒入果汁機或攪拌杯中，高速攪拌約30秒，直到咖啡表面出現一層像拿鐵般細緻的油脂泡沫。

功效：

生薑能溫暖胃部並促進血液循環，MCT油則能直接轉化為能量，幫助大腦開機，減少早晨的飢餓感。

建議飲用時間與注意事項：

最佳時間：

早晨或隨餐飲用：有助於調節一整天的血糖穩定與食慾。

運動前：咖啡因結合抗炎成分可提升代謝率。

注意事項：

胃部敏感者：辛香料對胃有刺激性，不建議空腹飲用。

孕婦或哺乳期：薑黃具有活血作用，建議先諮詢醫師。

避免過量：雖然抗發炎，但咖啡因攝取過多仍會導致心悸或影響睡眠，建議一天一杯為宜。

面對「抗炎」這件事，絕對不會是一種短期的減肥法，而是一種長期的生活態度養成，透過這杯由簡單辛香料組合而成的抗炎咖啡，就能夠成為我們守護健康的盾牌，對於現代忙碌的女性來說，還有什麼比「喝出好體質」更值得的投資呢？從今天開始，就把手上的那杯加糖拿鐵，換成這杯充滿能量的抗炎咖啡吧！

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