2026最美夏妝！香奈兒藤編包限定組、迪奧小雛菊彩盤掀度假妝熱潮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2026夏季彩妝以光澤裸肌×度假氛圍為核心，從法國海岸到南法花園的自然光影都有，顏色超迷人，還搭配超吸睛的小雛菊外殼、藤編包等單品，讓人忍不住想收藏！

香奈兒原生美肌限量彩妝度假系列

今年夏天，香奈兒受到法國度假勝地比亞里茲陽光普照、波光粼粼的海灘景色啟發，以原生美肌系列推出夏妝。

集結底妝、眼影盤與指彩等等，以輕盈質地與細緻色選，襯托肌膚與生俱來的光芒，展現如陽光吻過的完美光澤。

最受矚目的藤編包，原生美肌度假限定組

夏妝中最引人注目的就是「原生美肌度假限定組」。

組合中直接內附一個充滿夏日風情的藤編包，當中收入4款彩妝單品，拎著這一包就能直接出門旅行度假去！

1.原生美肌亮采盤#夏日：金燦米色，讓肌膚宛如穿上夏日燦陽編織成的一襲薄紗，展現暖陽之下的好氣色。

2.原生美肌腮紅霜#粉桃：蜜桃粉色，展現青春氣息。

3.COCO晶亮水唇膏#280甜莓：溫柔焦糖色，百搭不挑膚。

4.原生修護精準睫毛膏#130黑釉：深邃黑。

其中組合中的亮采盤#夏日、原生美肌腮紅霜#夏日是專為組合設計的色選，沒有單售。

原生美肌腮紅霜

以夏日早晨與誘人甜點為靈感，將鮮明色彩化為必備色選。清爽液態腮紅蘊含水精華成分，質地一抹柔滑化開，可自由疊擦輝映光線，並隨心情變換不同妝效。

色號：一共有三色#粉桃（香奈兒原生美肌度假限定組限定）、#雪酪-草莓紅色、#花蜜--清新紫色

原生美肌亮妍霜

#煦光的珠光粉色，就像將早晨的第一縷曙光延伸至肌膚上綻放。

燦亮虹彩質地營造柔美細緻的光澤，一整天持久閃耀。

時尚裸光立體眼彩盤#柔境Soft

系列中還特別推薦常態的經典五色眼影盤#柔境Soft。

從金燦沙色到溫柔棕調，捕捉海岸線的光影變化，放大眼眸魅力。

同場加映：全新的原生美肌遮瑕精萃

本次同步推出常態的遮瑕新品。

主打精華型遮瑕，配方添加玻尿酸與白色山茶花精萃，改善歡度夏夜時光或白天徜徉於海邊後造成的肌膚疲態。

陶瓷沾棒讓每次塗抹帶來瞬間清涼感受，極致煥然清新。一共有4種色選

色號：#B00、#B10、#B20、#B30。

香奈兒原生美肌限量彩妝度假系列上市資訊

1.2026／4／15香奈兒化妝品精品店（台北101、京站時尚廣場、漢神洲際廣場）及線上美妝精品店搶先上市。

2.2026／5／1百貨專櫃及LINE官方旗艦店上市。 迪奧2026限量夏季彩妝

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philip以迪奧先生鍾愛的柯勒諾瓦莊園夏日氛圍靈感，並融入DIOR新任創意總監Jonathan Anderson所打造的標誌性Dior Daisy小雛菊元素推出2026夏妝。

柔美花卉與盛夏光影交織，幻化為動人色彩，勾勒出一系列如陽光灑落般閃耀的妝容輪廓。

俏皮雛菊x漆面瓢蟲太吸睛

其中一曝光就引起轟動的莫過於披上雛菊外殼的超完美持久亮采餅與超完美持久修容。

俏皮的設計飾以象徵幸運的漆面瓢蟲，致敬迪奧先生的幸運符，綻放盛夏的璀璨光影。

1.超完美持久亮采餅限量版：以南法傍晚落日餘暉為靈感，粉體蘊含極細緻的微晶珍珠粒子，輕刷立顯粉嫩透亮。

搭配全新色選#003粼光金煥發如陽光灑落肌膚的立體光澤，重現南法盛夏午後的柔和暖意。

2.超完美持久修容餅限量版：盤面精細刻畫著盛開的雛菊，點綴若隱若現的金緻珠光。

限量色選#032蜜桃棕融合4款色調，包含光緞棕、柔霧棕、蜜桃粉與璀璨金，也可當作腮紅及修容使用，賦予肌膚自然的光影修飾。

經典五色眼影限量版也有小雛菊

DIOR也以南法蔚藍海岸與夕陽餘暉為靈感，為經典五色眼影注入專屬夏日光影的層次美感。

盤面精緻刻畫盛開的高訂雛菊圖騰，並點綴金緻珠光線條，宛如南法度假般的悠閒愜意。一共有2款限定色選

1.#162蔚藍海洋：靈感源自普羅旺斯的海岸晴空。

以柔和天空藍與深邃的海洋藍兩款藍色為主調，搭配溫潤的米杏色、柔粉珊瑚色與緞光奶油金，點綴金緻閃耀光澤，勾勒出如海風般的清爽妝容。

2.#670金色夕陽：致敬南法盛夏的落日餘暉。

以閃耀金燦光澤的珠光粉為核心，搭配清新的珊瑚色、明亮夕陽紅、粼粼米金色與緞光大地棕，交織出如陽光親吻過的誘人眼妝。

系列中還有超完美持久亮采露限量版、絕對摩登眼影筆、豐漾俏唇蜜限量版、癮誘沁涼水唇露限量版、指甲油限量版等單品。

迪奧夏季彩妝限量版上市資訊

1.2026／4／7 DIOR線上旗艦店限量熱賣

2.2026／4／15全台迪奧專櫃同步開賣

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