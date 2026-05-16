Jisoo愛用水光唇膏美到發光！同款色號＋妝效一次看　親曝新專輯準備中

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

作為DIOR經典癮誘系列的全新延伸，這次推出的癮誘鏡面水光唇膏不只是質地升級，更進一步重新定義唇妝的光澤表現。身為品牌全球彩妝代言人的Jisoo也親自現身記者會現場，分享對這款水光唇膏的實際使用感受與私下愛用心得。

13款透明感色選：單擦清透、疊擦更顯色

作為DIOR經典癮誘系列的全新延伸，迪奧癮誘鏡面水光唇膏以鏡面級光澤為核心概念，重新定義唇妝的光感表現。不同於以往偏厚重的亮面質感，這一代水光唇膏以「鏡面反射」為核心，打造出如玻璃般平滑的光感表面。

全系列共推出兩種妝效——極致飽和的「鏡面水光」，以及帶有細緻微閃粒子的「閃耀水光」，搭配13款高透明感色選，從素顏提氣色到完整妝容都能無縫切換！

唇膏裡配方上加入高達90%油性成分，讓光澤能夠均勻反射，同時維持飽和度與立體感；並結合玻尿酸保濕機制，帶來長時間的水潤效果；實際上唇滑順、不黏膩，還能牢牢貼合唇部紋理，讓光澤維持在一個剛好的狀態，不會過度流動。

Peter Philips親解兩大水光差異

這次到韓國採訪，Dior全球彩妝創意形象總監Peter Philips也特別針對「鏡面水光」與「閃耀水光」兩種妝效分享其中最大的差異，其實在於光澤的來源與呈現方式不同。

「閃耀水光」的亮點來自於表層細緻的微閃粒子，在光線直接照射下，不論是日光還是燭光都會呈現出類似水晶折射般的閃爍感，整體更有存在感，也更適合夜晚或需要強烈妝效的場合。相較之下「鏡面水光」則是更純淨的反射光澤，沒有明顯顆粒感，呈現出平滑、自然的光感效果。整體妝容看起來會更輕盈、乾淨，也更貼近日常使用情境！

極致光澤但不黏膩？關鍵在配方平衡

關於上唇後「水光但不黏」的關鍵，Peter Philips也分享：「即使配方中含有高濃度油性精萃，質地依然能維持穩定貼合、不易流動，背後仰賴的是實驗室在結構設計與成份比例上的精密調整。」

將創意概念真正轉化為可使用的產品，本身就是一項高度複雜的過程；而這次水光唇膏「不黏」的表現，本質上正是實驗團隊與創意團隊密切協作的成果。從成分選擇、質地結構到技術運用，每一個環節都在為「光澤」與「舒適度」之間找到最理想的平衡點。除了技術之外還保留了一點屬於迪奧的「祕密魔法」。

同步推出3款限量高訂外殼

系列還同步推出三款限量外殼，設計靈感延伸自品牌經典時裝語彙，並由創意總監Jonathan Anderson操刀，將高級訂製元素融入日常單品之中。蝴蝶結款搭配柔霧粉紅皮革，展現甜美優雅氣質；丹寧款滿綴DIOR Oblique經典圖騰，呈現率性時髦風格；玫瑰款則以品牌標誌性的藤格紋為基底，結合細膩玫瑰與格紋刺繡，細節滿滿！

BLACKPINK Jisoo愛用色號是這支

Jisoo也親自分享自己的愛用色號——#306 蜜糖裸粉。這是一支帶有微暖調的玫瑰粉色，介於裸粉與蜜桃之間，呈現出非常自然、柔和的血色感。上唇後不會過於甜膩，而是多了一點成熟與氣質，單擦是清透自然的好氣色，疊擦則能提升粉嫩飽和度，素顏或淡妝都能輕鬆駕馭！

Jisoo親曝2026計畫：BLACKPINK新專輯準備中

訪問最後，Jisoo也和我們分享目前正在和BLACKPINK團員們全力準備一張全新團體專輯！Jisoo表示：「當時《訂閱男友》和我的迷你專輯《AMORTAGE》幾乎在同一時間進行，也讓我有點遺憾，沒有太多機會能和粉絲見面。因此現在我正在籌備一張更完整的專輯，會收錄更多不同風格的歌曲，也希望能有更多機會與大家見面互動。這就是我在2026年最期待、也正在努力的計畫。」

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