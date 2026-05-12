安格斯12星座一周運勢5／11-5／17　雙子越走越順、天蠍別一味戀愛腦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

這周牡羊座在人際圈中存在感依舊很強，火星持續停留，讓你說話與行動都很做自己，但也因為太有主見，偶爾會給人壓迫感。單身羊的桃花開在水星位移後，周末假日透過自在的相處能為你迎來情感曙光。已有對象的人，本周需注意溝通語氣，你的直率坦白很可能讓對方感到受傷，隨時關注情人的情緒才能即時化解不必要的心結。

金牛4.21～5.20

這周金牛座從被動接受慢慢轉為更有意識、更有主見的行動，在太陽本命的籠罩下，你會比平常更清楚自己的需求，尤其在人際與感情上，你不再只是個好配合的乖乖牌，而是開始懂得與讓你感到舒服與安心的人相處。單身者在桃花選擇上變得務實，會被穩定、可靠、有生活感的人吸引。已有對象的人，本周適合討論現實層面的安排。

雙子5.21～6.20

水星周間的移位過渡，讓雙子這周在人際、社交上的態度也開始微微轉變，這周迎來訊息量暴增的情況你反而愈走愈順，甚至能同時與不同圈子來回交流。單身者桃花運緩慢提升，容易在聊天、短程活動、網路互動中出現讓你覺得有趣的人。戀愛中的雙子，本周需要避免忽冷忽熱的情緒，別讓另一半感到不自在。

巨蟹6.21～7.21

這周巨蟹座外熱內冷，表面上聚會、邀約、人際互動不少，但真正讓你願意敞開心房的人並不多。試著透過朋友與團體活動接觸到新圈子，能更快速擺脫孤單。單身蟹的感情發展偏慢，需要時間累積信任。水星周間將移入12宮後，你可能變得更容易鑽牛角尖，與情人之間適合用陪伴感取代激情，一起吃飯、散步、整理生活，比刻意安排浪漫更好。

獅子7.22～8.22

獅子這周在人際與感情裡最吸引人的地方是自信，太陽進駐事業宮位，凡與你專業上重疊的人與事，都帶有些許的桃花緣分，憑藉著工作上的某些交集，也許能為你牽引出一感情。已有對象的人，本周需注意工作與感情時間分配，因為你很容易一忙起來就忽略另一半感受。這周託火星的福，你的行動力與玩心同步增加，適合安排短旅行或約會。

處女8.23～9.22

太陽持續籠罩處女座九宮，這周的你在人際與感情上的狀態，會從原本的保守觀察，逐漸轉向更樂觀的想像，單身處女座會比平常更容易被思想成熟、有眼界的人吸引，有機會在學習、旅行、工作交流或跨圈層互動中遇到聊得來的人。交往中的處女座，趁著水星全面位移前，與多方多討論未來計畫，建立起屬於兩人的共識，你也會以更開闊的視角接納對方更多想法。

天秤9.23～10.22

向來溫吞的天秤座也偶有情感濃烈的時候，這周的你感情上雖然表面一派平靜，但有很多說不出口的情緒，在心裡默默放大。單身者容易遇到吸引力強、讓你有深層情緒波動的人，但也因此容易患得患失。已有對象的秤座，本周適合聊嚴肅一點的話題，像是彼此對感情的不安、未來規劃或金錢觀等，雖然氣氛未必輕鬆，但能讓關係更真實。

天蠍10.23～11.22

太陽落在對宮後，這周天蠍座的人際幾乎都繞著「關係」打轉，特別是工作上的合作夥伴、曖昧互動或親密關係等，都會變得比平常更重要。單身者容易吸引主動型對象，有人明顯對你釋出好感，得好好觀察，千萬別一味的戀愛腦。交往中的蠍座感情不算輕鬆，工作或生活上的疲累感容易影響兩人情緒，需要更多同理心為對方著想。

射手11.23～12.21

紛亂又緊湊的生活節奏幾乎讓射手忙到沒空亂想，這周的你工作、日常與瑣事變多，連帶讓感情與社交生活也更密集，單身者的固定生活圈中容易出現意外的情緣，舒服的相處下會愈走愈近。與情人之間需注意「陪伴感」，再忙再煩也別忽略與對方的情感交流，冥王星逆行三宮之下，某些舊誤會重新被提起，說話方式要比平常更留意。

摩羯12.22～1.19

隨著生活餘裕愈來愈多，摩羯本周待人比之前更多了一點柔軟，社交關係顯得熱絡，朋友間自在的關懷與相處，反比刻意經營更能累積情誼。單身者容易因興趣、聚會或娛樂場合認識新對象，有些不明的曖昧還需要一點時間沉澱。已有對象的人，本周適合一起安排輕鬆活動，像是看展、吃飯或短旅行等，會比討論現實問題更能增溫。

水瓶1.20～2.18

太陽持續停留在四宮，水瓶的情感世界愈來愈重要舒服與安心感，很多表面熱絡的關係，現在反而讓你覺得疲憊。單身者桃花多半來自熟人圈、朋友介紹或生活場域，對方可能不是最耀眼的人，但會讓你有安全感。此時你的幽默感與魅力會比前陣子更明顯，與情人之間適合增加互動與生活感，一起待在家、做飯或安排輕鬆約會，都是讓感情大躍進的好方法。

雙魚2.19～3.20

這周的雙魚座除了溝通上機靈、聰明，情緒敏感度也有提高的趨勢，雖然很懂得察顏觀色，但與情人之間也很容易因對方一句話就開始胡思亂想。已有對象的人把內心真正的感受說出來，比自己在心裡瞎猜來得更安心穩妥。單身者桃花默默顯化，近期很可能因頻繁聊天而與某人快速升溫，甚至出現每天都想分享生活的對象。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 這3個星座是男神女神收割機！最吸引天菜的戀愛大磁鐵沒想到是「這個星座」

● 到哪都能一下就混熟！「社交像開外掛」的天生公關型星座TOP3