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張員瑛帶貨超可愛「櫻桃氣墊梳」！個人品牌Forever Cherry首波聯名必收

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記者鮑璿安／ 綜合報導

張員瑛主理的全新企劃品牌 Forever Cherry，終於正式揭曉與 Medicube 的首波聯名作品。這次主打單品 Ribbon Cherry Glass Hair Brush，把櫻桃與蝴蝶結兩個最具少女感的元素，濃縮成一把兼具顏值與功能性的日常梳具，張員瑛也親自上手帶貨，已經先成為韓國美妝圈的話題焦點！這款新品於 5 月 11 日 開賣，光是外型就很難不讓人心動。

▲▼張元英 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛主理的全新企劃品牌 Forever Cherry，終於正式揭曉與 Medicube 的首波聯名作品 。（圖／翻攝自IG）

這把櫻桃氣墊梳最先抓住目光的，當然是它的造型設計。透明玻璃感外觀搭配立體櫻桃細節，看起來不只是梳子，更像一件會讓人想一直擺在梳妝台上的小型裝飾品，那種精緻又帶點俏皮的視覺語言，確實很有張員瑛式的甜美感。

Ribbon Cherry Glass Hair Brush 採用符合手部握感的弧度設計，拿起來更順手，也更貼近日常使用習慣；內部則結合 4 層護髮氣墊結構，能在梳理時更柔和地順著頭皮輪廓滑動，減少拉扯感與摩擦不適。對於每天早上都在和打結頭髮奮戰的人來說，這類設計確實很加分，因為它不只幫助解開糾結，也能讓髮絲在梳過後看起來更柔順、有光澤，留下那種自然又不費力的滑亮感。

當然，包款上若是沒有吊飾的點綴，就少了點靈魂！這點FENDI非常懂， 2026 早秋系列帶來一系列夢幻可愛的吊飾上，從小狗、冰棒到全新造型的 FENDI BFF Charm，全都以更精巧、更有表情的方式登場，替原本俐落的包款多加一點幽默感，也讓日常造型有了更鮮明的個人記號。品牌大使方燦這回親自示範，換上條紋短褲套裝、深藍外套與針織單品，整體仍是熟悉的率性酷感，但當包旁邊掛上小狗吊飾、冰淇淋吊飾，畫面立刻變得更有層次。尤其是他拿著湯匙、趴在桌邊和吊飾互動的那幾張，簡直可愛破表。

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使方燦親自示範FENDI掛飾 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

張員瑛, ForeverCherry, Medicube, 櫻桃梳, 美妝新品

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