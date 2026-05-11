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一篇看懂「妝前乳」怎麼選！抗老、控油還是潤色？選對了讓妝感像自帶濾鏡

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（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

文、圖 / CTWANT

面對市面上百百種妝前乳，挑到眼花繚亂？其實重點在於「回歸肌膚需求」：極乾肌需要抗老滋潤、油性肌鎖定控油與毛孔隱形、敏感族認明低敏配方、而小資黨則適合高效提亮的去黃投資。選對這道防線，不僅能解決底妝打架的困擾，後續妝感更能精緻得像自帶原生濾鏡。

秀雅韓：抗老系奢華人蔘防曬，乾肌的高級光感救星

秀雅韓的「酵飛燕百酵秘淡青春防曬乳」根本就是直接將高階保養揉入底妝！這支防曬乳奢華地注入了在陶器中低溫發酵百日的自然蔘精華「百酵丹™」，並搭配藍蓮花純露來建立鎖水屏障，讓乾肌在對抗紫外線的同時，能感受到溫和滲透的修護力。質地是專為亞洲膚色調製的柔和杏色，一抹開就能填補微細紋路、淡化乾燥引起的粗糙，讓臉龐綻放出那種貴氣十足的晨曦光澤，即使在換季時節也能穩住那份由內而外的彈潤與水亮。

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選！抗老滋潤型、控油型還是低敏型、潤色型？照著買準沒錯

▲秀雅韓酵飛燕百酵秘淡青春防曬乳SPF50+‧PA+++ 60ml／1,100元（圖／品牌提供）

PONY EFFECT：紫色風暴來襲，油肌混合肌的毛孔隱形神器

如果你是容易出油又怕底妝暗沉的女生，PONY EFFECT 全新推出的「水透嫩妝前防護乳(柔光紫)」絕對要放進購物車！這款新作特別針對台灣常見的蠟黃痛點調色，運用高飽和的柔光紫瞬間中和暗沉，並搭載韓國專利AI持妝粉體，在觸膚瞬間就能吸附多餘油脂並柔焦毛孔瑕疵。即使面對夏季爆汗的極端考驗，它那細密親膚的質地依然能與肌膚完美融合，一瓶搞定校色、保養與頂標防曬，讓妳整天出門在外一整天都能維持那份剛上妝般的清透與淨白。

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選！抗老滋潤型、控油型還是低敏型、潤色型？照著買準沒錯

▲PONY EFFECT水透嫩妝前防護乳(柔光紫)SPF50+‧PA++++ 40ml／950元（圖／品牌提供）

DR.WU：醫美級精準濾鏡，敏感肌也能擁有的清爽原生肌

皮膚比較敏感或是剛做完醫美術後的女生，DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」可說是妳最安心的修飾方案！這款由醫師團隊研發的低敏配方妝前乳完全不含酒精與香精、人工色素、礦物油及Paraben類防腐劑，還加入積雪草與維他命 C、E 等養膚活性成分；透過透白紫、冷調藍與自然膚三款色選，不只能精準解決蠟黃或局部暗沉問題，更棒的是它還採用智慧型粉體，可以有效控油並柔焦膚感，質地清爽不悶黏，推薦給分秒必爭、追求「一步驟變美」且在意成分安全性的都會知性女性。

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選！抗老滋潤型、控油型還是低敏型、潤色型？照著買準沒錯

▲DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳SPF50+‧PA+++ 45ml／原價900元、限時優惠價699元（圖／品牌提供）


i'm meme：懶人多效合一救星，學生與小資族必備的神隊友

預算有限又想一秒掃去疲態的懶人黨，i'm meme的「我愛超能水凝防曬乳」簡直是早八通勤的救星！這款主打妝前保濕、防曬與持妝多效合一的神作，不到四百元就給足頂標防護，像果凍般的清爽水潤質地中，揉合了積雪草PDRN與多重保濕複合物，在層層疊加水光感的同時也穩住了肌況。兩種色選提供：淨紫款能精準去黃，嫩粉款則秒提氣色，讓你在高壓節奏下依舊能透出那種淨白、不卡粉的透明肌質，是CP值最高的提亮投資。

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選！抗老滋潤型、控油型還是低敏型、潤色型？照著買準沒錯

▲i’m meme我愛超能水凝防曬乳(嫩粉)SPF50+‧PA++++ 40ml／390元（圖／品牌提供）

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選！抗老滋潤型、控油型還是低敏型、潤色型？照著買準沒錯

▲i’m meme我愛超能水凝防曬乳(淨紫)SPF50+‧PA++++ 40ml／390元（圖／品牌提供）


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周刊王, 妝前乳

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